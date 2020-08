VIVACOM е един от първите телекоми в света с най-иновативния и сигурен модел за разплащания

Банкеръ Daily

От днес потребителите на VIVACOM и Pay by VIVACOM ще могат да се възползват от уникалната за България карта Mastercard: Digital First - иновативен и сигурен модел в света на разплащанията. Така VIVACOM е първия телеком, който предлага Mastercard Digital First в Централна и Източна Европа и сред първите два мобилни оператори в Европа. Услугата осигурява достъп до виртуална карта за разплащане в дигиталния портфейл Pay by VIVACOM, както и физическа карта с всички функционалности на безконтактните карти, но с по-голяма сигурност, по-добър контрол и изчистен минималистичен дизайн.

За удобство и сигурност на потребителите, на физическата карта са изписани само имената на картодържателя. Липсва каквато и да е било чувствителна информация. Уникалният 16-цифров номер (ПАН) и CVC кода за онлайн плащания с картата се съхраняват само в дигиталния портфейл. Достъп до него има единствено титулярът чрез използване на биометричните си данни или секретен код. Така се предотвратява възможността за злоупотреби – картата не може да бъде използвана на банкомат или за покупки в интернет при загубване или кражба, като потребителят може да я „заключва“ с един клик в приложението. Потребителят получава нотификации и детайлна информация за направените разходи по сметката.

Услугата „Цифрово активиране“ на Mastercard (MDES – Mastercard Digital Enablement Service) е част от технологията на всеки мобилен портфейл, тъй като използва най-модерните технологии за плащане – EMV стандарт, токенизация и криптография, за да гарантира цялостност на информацията на картодържателя. Сигурността и поверителността на информацията са в ядрото на мобилното плащане. Когато потребителят използва кредитна или дебитна карта Mastercard с дигитален портфейл се дефинира уникален токен, съхранен на самото устройство. Всяка транзакция се оторизира с единичен, уникален, динамичен код за сигурност.

Освен високото ниво на сигурност, картата се отличава със стилна графика и оригинален оранжев кант, който я прави лесно разпознаваема в портфейла.

Digital First картата на Pay by VIVACOM е първата по рода си платежна карта в България и една от първите Digital Frist cards в Европа.

Така VIVACOM отговаря на нуждите на съвременния потребител – проучвания на Mastercard* потвърждават, че с нарастващата дигитализация на банковата индустрия хората търсят сигурност повече от всякога, като я посочват като един от най-важните критерии за използване на дигитални банкови услуги (69%). В същото време, традиционно за България, потребителите отбелязват удобството и бързината, като основен фактор за използването на тези услуги – 44%. Близо две трети (68%) смятат, че в бъдеще ще се увеличи търсенето на мобилни финансови решения, тъй като те правят операциите лесни и удобни.

Повече информация за Pay by VIVACOM може да видите тук: https://www.vivacom.bg/bg/pay

*Данните са от потребителско изследване на Mastercard Централна и Източна Европа, проведено през 2019 г.