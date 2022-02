Софтуерната академия на Scalefocus си партнира със Schwarz IT България

Банкеръ Daily

С бурното развитие на IT сектора и стъпването на все повече компании на българския пазар расте и нуждата от квалифицирани специалисти в най-разнообразни технологични направления. Едно от тях е набиращият популярност програмен език Golang (или накратко - Go). Използван основно за бекенд разработки, той е един от най-производителните езици с изключително динамично развиващо се технологично общество в световен мащаб. Ето защо не е изненада, че и в България търсенето на специалисти по Go започва бързо да набира скорост.

За да отговори на нуждите на пазара, компания в областта на софтуерното инженерство и предоставянето на дигитални услуги Scalefocus посвещава петото издание на своята софтуерна академия именно на Go. Партньор на новия й сезон е Schwarz IT България. Така те обединяват сили в името на обща кауза - обучението на бъдещи специалисти, които се подготвят за реализация в IT сферата. По този начин вместо да се конкурират в намирането на нови кадри, могат да работят успешно заедно, инвестирайки в образованието и квалификацията на младите хора.

От създаването си до днес, Scalefocus Академията е подготива над 140 млади специалисти, като повече от 50 от тях са започнали своята кариера в Scalefocus.

Новият сезон започна с 35 участници, които преминаха процеса на подбор. В рамките на 90 дни курсистите ще надграждат теоретичните си познания с практически опит по Go чрез работа по реални клиентски проекти. Всички занимания се провеждат изцяло онлайн, а курсът е напълно безплатен.

Лектор на настоящото издание на Scalefocus Академията е Преслав Рачев - софтуерен инженер и предприемач. След успешно завършване на обучението си по Go, курсистите ще имат възможност да започнат своята IT кариера веднага в една от двете партниращи си организации - Scalefocus и Schwarz IT България.

С над 500 успешно реализирани проекта, Scalefocus е водеща компания в областта на софтуерното инженерство и предоставянето на дигитални услуги, доверен технологичен партньор за клиенти от Северна Америка, Европа и Близкия Изток.

Schwarz IT България е дигиталното сърце на водещата световна ритейл група Schwarz. Групата, с централен офис Neckarsulm в Баден-Вюртемберг, обединява познатите в България конкурентни търговски вериги Lidl и Kaufland, компанията за рециклиране Pre Zero и компанията за производство Schwarz Produktion. Schwarz IT България обслужва и предоставя IT решения на четирите подразделения на водещата световна ритейл група с около 500 000 служители по целия свят и над 12 900 магазина в повече от 30 страни. Като един от централните доставчици на IT услуги Schwarz IT България отговаря за предоставянето на IT инфраструктура, платформи и бизнес приложения.