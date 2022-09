Банкеръ Daily

Siemens и Shell ще работят за нисковъглеродни енергийни решения

Греъм Хенли, старши вицепрезидент Engineering and Project Capability, Shell Projects and Technology, Карлос Мауер, изпълнителен вицепрезидент Sectors and Decarbonisation, Shell Downstream и Щефан Мей, главен изпълнителен директор „Електрификация и автоматизация“, Siemens.

Siemens и Shell Global Solutions International BV подписаха Меморандум за разбирателство (MoU) в сферата на разработването на нисковъглеродни и високоефективни енергийни решения, които насърчават енергийния преход. Споразумението ще се фокусира върху проекти за производство на зелен водород за промишлени приложения за Shell и клиентите на компанията, както и върху засилване на сътрудничеството в областта на биогоривата, отбелязват от Siemens AG. Съгласно документа Siemens и Shell ще създадат решения, които повишават енергийната ефективност и генерират устойчива енергия, включително чрез дигитализация, ефективни мрежи и производство, разпространение и приложение на зелен водород. С партньорството, подписано от бизнес звеното “Eлектрификация и автоматизация” на Siemens, ще се засили синергията между двете компании. Siemens възнамерява да работи с Shell, за да ускори прехода на компанията към операции с нулево нетно потребление. Shell, от своя страна, ще доставя на Siemens нисковъглеродни продукти, които намаляват емисиите по цялата верига на доставки.

„Партньорствата са от ключово значение за стимулирането на тези усилия и прехода към устойчиви енергийни доставки“, коментира Стефан Мей, главен изпълнителен директор на бизнес звеното “Електрификация и автоматизация”, част от направление Интелигентна инфраструктура на Siemens: „Партньорството с Shell пасва идеално на визията на Siemens, като същевременно помага на клиентите от индустрията и инфраструктурата да намалят своя въглероден отпечатък и да постигнат целите си за устойчивост.“ Според Греъм Хенли, старши вицепрезидент Engineering & Project Capability в Shell, сътрудничеството е от съществено значение за предоставянето на нисковъглеродни енергийни решения на бъдещето. "Надграждайки съществуващите ни отношения със Siemens, очаквам този меморандум за разбирателство да позволи на нашите екипи да работят още по-тясно заедно”, отбелязва той. „Широката експертиза на Siemens в областта на електрификацията и автоматизацията, съчетана с инженерните и проектни възможности и амбиция за енергийния преход на Shell, са много силна комбинация.“

Меморандумът за разбирателство е резултат и от съвместната работа по няколко проекта от 2010 г. насам. Един от ключовите етапи в развитието на зеления водород е наскоро обявеното изграждане на проекта Holland Hydrogen 1 (HH1) на Shell в Ротердам. С капацитет от 200 мегавата и 60 тона водород на ден, HH1 се планира да бъде една от най-големите инсталации за производство на зелен водород в света и най-голямата в Европа.

Бизнес звеното на Siemens за електрификация и автоматизация играе важна роля в планирането, изграждането и изпълнението на проекта като доставчик на решения за електроразпределение и автоматизация на подстанции. Компанията също така ще участва чрез договор за обслужване в работата на завода, който е планиран да влезе в експлоатация през 2025 година. Заводът ще произвежда водород, използвайки електричество, генерирано от вятърни турбини в Северно море. От години двете компании развиват дейност у нас Siemens България е част от Siemens AG - световен лидер в производството на иновативни продукти, технологии и решения в сферата на електрификацията, автоматизацията и дигитализацията. В България компанията присъства вече 138 години и е тясно свързана с някои от най-значимите технически нововъведения в страната от Освобождението до наши дни. Като част от философията си компанията се стреми не просто да доставя иновативни и надеждни продукти и услуги за клиентите си в България, но и да изгражда широка мрежа от български фирми-партньори и да създава добавена стойност, споделяйки ноу-хау и водещи бизнес практики. Едноличен собственик на „Шел България“ ЕАД е нидерландското дружество "Шел Петролеум" Н.В. - Холандия (Shell Petroleum N.V.). Краен собственик е публичното дружество "Роял Дъч Шел" Плс, Основната търговска дейност на "Шел България" е свързана с търговия на дребно с горива посредством собствена верига от търговски обекти. Съгласно обичайната търговска практика, "ШЕЛ" осъществява като съпътстваща търговска дейност и опериране на търговски обекти, разположени в територията на самите бензиностанции, предлагащи храни, напитки и нехранителни стоки.