Щадящите тестове преизбират политици или обслужват клиентелисти?

Банкеръ Daily

Правителствената пресслужба деликатно подмина въпроса за причините и мотива на министър-председателят Стефан Янев изненадващо да уволни заместник-министъра на здравеопазването Димитър Петров. Нито самият Петров, нито здравният министър Стойчо Кацаров пожелаха да разкрият повече информация. Но мълчанието не реши проблема.

В йезуитски стил министърът каза

"Право на министър-председателя е да освободи всеки министър или заместник-министър. По всяко време можеш да бъдеш освободен от длъжност и никой не ти дължи обяснение, защото ние сме членове на политически кабинет".

Заместникът му Александър Златанов пък поясни, че в края на мандата, когато вече „всички си тръгваме“, това е „нормален акт" и не било необходимо да има специална причина. Подобни изказвания обаче не само не замазват положението, но почти винаги намирисват на нещо гнило.

И тъй като „БАНКЕРЪ“ вече цял месец се занимава с

темата за скоростните търгове на бързите тестове за ученици

и за това кой и как успя да се включи в тридневните маратони за милионните поръчки, няма как да не се усъмним в кадровия кадрил в здравното ведомство.

Още повече, че именно отстраненият вече Петров беше сред най-активните заместник-министри на здравеопазването, когато застъпваше твърдата позиция децата да се върнат в училищата след като вече е „гарантирана“ тяхната безопасност. И настояваше да се създаде организация за тестването им в клас. Споменатата „гаранция“ пък са именно бързите тестове, за които министерството организира суперспешни търгове! На тях "БАНКЕРЪ" посвети четири публикации.

Преди дни в редакционната ни поща пристигна следното съобщение:

„Браво на вестник "Банкеръ" за позицията относно така наречените “щадящи” тестове!“

Нашият читател, подписал се като Radoslav Staykov казва:

„Държа да отбележа две обстоятелства:

1.) Комитетът за Здравна Сигурност на ЕС публикува списък на валидирани тестове за бърза диагностика. “Щадящи” тестове със слюнка НЕ фигурират в този списък. В бюлетин на Европейския Център за Контрол върху Заболяванията (от 26 октомври) е обяснено защо тестовете със слюнка НЕ са препоръчителни (това може лесно да се провери на страницата на ECDC). Също продукти за самотестване (self-testing) са изключени от одобрените тестове.

2.) Беше обявено че има само 5 положителни резултата за Ковид от близо 40 хиляди направени тази седмица. На базата на това число логичното действие е или да се прекрати тестването поради ниска превалентност на вируса при учениците или да се установи дали няма проблем със спецификацията на предоставените продукти. За специалисти в областта на бързата диагностика по-всичко личи че МЗ е ободрило НЕГОДНИ продукти, с което се създава риск за здравето на хората.

Надявам се да продължите да информирате обществеността по тази тема“.

Стайков постави на вниманието ни и следната препратка към списъка на Комисията за Здравна Сигурност на ЕС относно одобрени бързи антигенни тестове-https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/preparedness_response/docs/covid-19_rat_common-list_en.pdf

Твърденията на нашия читател, че

Министерството на здравеопазването е одобрило „негодни продукти“,

разпалиха интереса ни и решихме да се задълбочим в тази информация. В тази връзка един цитат от стр.4 на въпросния документ “Rapid antigen tests that are based on other sampling materials, such as saliva, sputum, blood and/or faeces, are NOT included in the EU common list”, който нямаше как да не ни направи впечатление.

Но тълкуванието, че като суверенна страна България не е задължена да следва тези препоръки за валидирани тестове, нямаше как да не провокират въпроса какви действия е извършило Министерство на здравеопазването, за осигуряване на здравната сигурност на българските деца и конкретно извършено ли е клинично валидиране на избраните “щадящи” тестове с проби от слюнка, което да установи дали зададените спецификации от здравното ведомство са спазени от производителите.

Потърсихме и хора, за които тази тематика не е табу

И те насочиха вниманието ни към следният абзац от същия документ:

„На 6 юли 2021 г. Техническата работна група се съгласи, че общият списък не трябва да включва бързи антигенни самотестове. Освен това на 10 ноември 2021 г. беше договорено, че бързите тестове за антиген, които използват комбинация от различни материали за вземане на проби (т.е. назални, орофарингеални и/или назофарингеални тампони, както и други видове проби, като слюнка), могат да бъдат включени в общия списък на ЕС , обаче, само резултатите от валидирането, базирани на назални, орофарингеални и/или назофарингеални тампони на такива устройства, ще бъдат прегледани от Техническата работна група и оценени спрямо определените критерии. Само резултатите от тестовете, базирани на назални, орофарингеални и/или назофарингеални проби, трябва да са валидни за издаване на сертификати за тестове за цифров сертификат за COVID на ЕС. Бързи антигенни тестове, които се основават единствено на други материали за вземане на проби, като слюнка, храчки, кръв и/или изпражнения, не са включени в общия списък на ЕС за тестове за антиген“.

Надпреварата с времето за усвояването на всичките 13 милиона,

които правителството отпусна за т.нар щадящи тестове очевидно е приоритетна задача за здравното ведомство днес. Въпреки че публично поставеният от нас въпрос за големият търг (от 8 ноември) за доставката на 1.5 млн. щадящи тестове, беше подминат за пореден път и до ден днешен името на победителя в него остава забулено в тайна.

Не е известно как е преминал търга и кои са били участниците в него. Победителите в този търг, също са пълна мистерия както и цените, които те са предложили за доставките.

Това, обаче не пречи министерството да продължи своя маратон и да обяви нов пореден търг със същото задание - за доставка на „бързи антигенни тестове за провеждане на индивидуално неинвазивно изследване на SARS-CoV-2 с цел скрининг на ученици от 1-4 клас“.

Този път става въпрос за доставката на 1 103 800 теста. Разликата от предишните търгове е, че някой се е позасрамил и е увеличил дните за офериране и доставка от три …на пет дни. А срокът за подаване на оферти изтече на 18 ноември.

За пореден път във въпросната покана, отправена към „заинтересованите лица“, няма прогнозна стойност на поръчката, но за това пък в нея е включен един допълнителен и доста любопитен детайл.



Незаобиколимите условия В точка 6.10 е записано следното: „При доставка на тестовете към всяка кутия следва да има инструкция за употреба на български език. Върху опаковката следва да са отбелязани името, седалището и адреса на управление на производителя и името, седалището и адреса на управление на упълномощения представител и на вносителя (когато е приложимо)“. Обикновено такова изискване има към всички стоки, които се разпространяват у нас и това е нормално. Като хора, които от години се занимават с печатна дейност можем да говорим по темата от първо лице. Така че картината е следната - за направата на 1.1 милион опаковки е необходима минимум една седмица. Да предположим, че няма да се правят нови опаковки, а ще бъдат налепени само нови етикети. Ако приемем, че за тази работа са необходими само 30 сек. на брой, това прави поне 9 166 работни часа или 382 дни при 24 часова заетост. И то само за лепенето на стикерчетата. Или простичко можем да кажем, че за изпълнение в такива срокове, бъдещият доставчик трябва да ангажира безработните от едно средно голямо село…



За пореден път ще си зададем и въпроса:

кой и как ще успее да организира транспорта

на тестовете за пет дни, да им налепи новите етикети и да ги достави до посочените от министерството дестинации.

Така „заданието“, което очевидно е адресирано към предварително „подготвен“ доставчик, става все по-прозрачно, както и целите на целия този театър, демонстриращ загриженост..

И нека не забравяме, че става въпрос не за предизборни тактики, за нашите деца и внуци и никой няма право да разширява бизнеса си на техен гръб…