Шеметният потенциал на пазара на електромобили

Глобалните продажби на електромобили растат шеметно от 2016 до 2018 г. с 60%, като през 2019 г. те достигат 2.3 млн. броя по данни на анализаторската компания McKinsey & Company. Така те остават единственият растящ сегмент в рамките на автомобилната индустрия в последната година.

По данни на германската фирма IAA Mobility, само за миналата година най-много регистрации на нови електромобили има в Европа - 1 368 167, като лидер е Германия с 394 943 броя.

Новите правила за вредни емисии от въглероден диоксид в глобален план притискат производителите на автомобили да се насочват все повече към електрически коли, за да избягнат огромни

глоби за нарушаване на "зелените“ правила.

Европейскят съюз поставя изключително тежки правила на автомобилните компании, като им постави целта да намалят въглеродните си емисии с 40% между 2007 и 2021 година.

Германия скоро ще задмине Норвегия като основен пазар на електромобили в Европа, защото дава стимули под формата на екологичен бонус от 4000 евро за електрически превозни средства. Приет е пакет, според който бонусите за закупуване на електрически коли с цена до 40 хил. евро ще достигнат до 6000 евро, което ще изравни разходите за покупка на електромобил с тези за автомобил с двигател с вътрешно горене. Във Франция, от друга страна, ако замените стария си автомобил с нов електромобил с цена до 45 000 евро, ще получите държавна помощ от 11 000 евро. Според консултантската компания Deloitte, през 2022 г. цената на електромобилите ще се изравни с тези с двигателите с вътрешно горене. Други анализи посочват тенденцията да се реализира през 2025 година.

На този фон България значително изостава. Единични са електромобилите, които могат да се видят по нашите пътища. От мерките, които се прилагат в момента се отнасят, могат да се възползват само общински и държавни ведомства.

Поради това впечатляващо е, че и у нас има предприемачи, които са напреднали в сферата на производството на електромобили. „Син КАРС Индъстри“, например, вече има история в създаването на иновативен продукт в автомобилната индустрия, който е постигнал успехи в съревнование с историческите имена в сферата, с продажби на три континента. На тази база е създадена и уникална мултифункционална платформа L CITY, специално конструирана за създаването на електромобили, която е защитена с полезен модел и патент.

Пазари с растеж

Това пък дава възможност на „Син КАРС Индъстри“ за бързото включване на най-разрастващия се пазар в Германия, както и оттам - на европейския, дава създадената от "Син КАРС Индъстри" немска компания L CITY Аutomotive GmbH, базирана в Мюнхен (Германия), с която се осъществява сглобяването на произведените в България шасита, които придобиват вече марка Made in Germany и това дава достъп за продажби на немския и другите европейски пазари. Важно е да се посочи, че Германия и другите европейски държави дават солидни бонуси за покупки на електромобили, за да стимулира намаляването на вредните емисии и зеленото потребление. Освен партньорствата, които се създават на европейския пазар, вече има преговори и в САЩ.

Потенциалът за инвестиция в компания с капацитет да направи бърза пътека в растящ пазар е неоспоримо привлекателен за инвеститорите с желание за капиталови печалби, но в допълнение тези стратегически случаи предлагат и следващ етап на потенциал при публично търгувана компания поради възможностите за привличане на стратегически инвеститор от един от най-стабилните сектори.

Глобален инвеститорски интерес

Огромно предимство в момента е доколко си бърз и гъвкав да влезеш в растящия пазар. Големите автомобилни концерни са по-бавни в реализирането на стратегически промени. Млади компании - нашумелите производители на електромобили NIO, Rivian и Arrival, доказаха през 2020 г., че въпреки липсата на опит в автомобилостроенето, с добър продукт и бързи решения е възможно достигането на милиардни пазарни капитализации.

За разлика от "Син КАРС Индъстри“, която има зад себе си опит и произведени продукти, амeрикaнcкият cтaртъп Riviаn, кoйтo вce oщe нe e прoизвeл нитo eдин ceриeн eлeктрoмoбил, cключи дoгoвoр c Аmаzоn зa дocтaвкaтa нa 100 000 eлeктричecки буса. За финансирането на мащабния проект Rivian успя да набере близо 3 млрд. долара от инвеститори като самите Amazon, Ford Motors, Cox Automotive и BlackRock, като през последната година бяха добавени нови 2.5 млрд. долара – инвеститори са Soros Fund Management LLC, Coatue, Fidelity Management и други. Друг пример за такава компания е ARRIVAL LTD. – британски производител на електрически лекотоварни превозни средства. През октомври 2020 г., с помощта на BlackRock Inc., компанията събра 118 млн. щ. д., добавяйки ги към вече вложени 111 млн. долара от корейските Hyundai Motor Co. и Kia Motors Corp. През март 2021 г. ARRIVAL се сля с компания тип SPAC CIIG MERGER Corp., благодарение на което ARRIVAL излезе на американската фондова борса NASDAQ и беше оценена на 13 млрд. долара.