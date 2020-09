Проектът FENIX координира логистиката и транспорта в Европа

Банкеръ Daily

Липса на мрежа за обмен на информация между веригите за доставки и логистиката са основната пречка за по-добрата ефективност на транспортните и логистичните процеси в европейската транспортна мрежа.

Консорциум от 43 компании и организации работят заедно за изграждането на първата обединена мрежа за обмен на данни, която да координира информационния поток от дейността на логистиката и транспорта във водещите транспортни коридори в Европа, съобщават от БТПП.

Проектът, финансиран от Европейския съюз, е в размер от 30 млн. евро и се ръководи от GS1 Германия. Участват още 6 GS1 Национални организации, които са се доказали на европейско ниво по отношение на стандартизацията и оперативната съвместимост в тази сфера. Именно настоящата липса на оперативна съвместимост и мрежа за обмен на информация между веригите за доставки и логистиката са основната пречка за по-добрата ефективност на транспортните и логистичните процеси в европейската транспортна мрежа, отбелязват експертите.

Тези, които работят в логистиката, ежедневно се борят с безбройни ръчни вписвания, хартиени ЧМР бланки, хартиени документи за пратки и митнически декларации, които отнемат време. Закъснели и празни контейнери/камиони, дълго изчакване на граничните пунктове и липса на прозрачност при транспортирането на опасни товари също са част от проблемите, които се пораждат от липсата на единен език за комуникация между сложните системи, по отношение на неутрални, оперативно съвместими стандарти.

Целта на проекта FENIX* е да осигури максимална оперативна съвместимост между вече съществуващите логистични системи и новите такива. Това ще позволи на различни цифрови системи да се свързват гладко и да хармонизират услугите, които предлагат, което ще доведе до оптимизирани транспортни операции в цяла Европа.

Глобалният език на бизнеса GS1 може да помогне да се свържат сложните системи една с друга по един умен начин и да превърне данните в ценна информация. "За сектора на транспорта и логистиката в Европа това е крайно необходимо и аз се радвам, че ще помогнем на бизнеса да стане по-ефективен и устойчив, в полза на потребителите и самата планета", казва ръководителят на проекта Sandra Wagner, GS1 Германия. Според Zharko Vasilevski, който ръководи проекти на "Монделийз" и на контролен център по товарите, стандартите GS1 имат важна роля в иновацията на FENIX, насърчавайки оперативната съвместимост в Mondelēz, с цел да се свържат безпроблемно с други участници в логистиката и транспорта в цяла Европа.

Сред участниците в проекта са някои от най-успешните в този сектор, като например Air Cargo Belgium (ACB), ATOS, Bilbao Port, CERTH, European Shippers Council (ESC), Interregional Alliance for the Rhine-Alpine Corridor (EGTC), Kühne & Nagel, италианското и гръцкото министерство на инфраструктурата, Mondelez International, Procter & Gamble, the Alps-Adriatic, Rheinhäfen and TX Logistics, заедно с управителя на Ertico-ITS.

Тези които ще спечелят най-много от проекта FENIX са участниците в европейската логистична общност като спедитори, доставчици на логистични услуги, доставчици на инфраструктура за мобилност, градове и власти. До края на проекта, през април 2022г., обединената мрежа за обмен на данни в транспортния и логистичен сектор, трябва да е достъпна за всички заинтересовани страни в Европейския съюз, отбелязват от БТПП.

* FEderated Network of Information eXchange