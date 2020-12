Банкеръ Daily

Правителството прие промени в Тарифа №4 за таксите за регистрационни номера, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси.

Така старият номер на автомобил ще може да се прехвърля на новата кола на даден собственик срещу суми от 100 до 1000 лв, в зависимост от това каква е комбинацията в него.

Зa дa бъдe зaпaзeн peгиcтpaциoнeн нoмep c чeтиpи eднaĸви цифpи, щe тpябвa дa ce зaплaти 300 лв. Зa peгиcтpaциoнeн нoмep c ĸoмбинaция oт цифpи, ĸaĸтo и пpи избop нa чeтиpи цифpи пo жeлaниe тapифaтa щe e 200 лв. вместо 30 лв. Зaпaзвaнeтo нa нoмep c ĸoмбинaция oт шecт бyĸви и/или цифpи пo жeлaниe e oцeнeнo нa 1000 лв. вместо 7000 хил. лв.

Услугата за запазване не е задължителна, посочва вътрешното министерство.

"Тя отразява желанието на собственика да ползва конкретен номер на превозното средство. Самото предоставяне на такъв номер изисква съществени организационни усилия на органите на пътна полиция за да се изпълни услугата, включително и създаване на условия за съхранение на регистрационните табели от органите по съответния ред", твърдят от вътрешното министерство. Оттам смятат, че исканията за запазване на старите табели, "значително усложняват създадената организация на работа на звената по регистрация на превозни средства при изпълнение на задължителна услуга по регистрация на превозно средство".