Пети блок на АЕЦ "Козлодуй" е спрян за планов ремонт

Банкеръ Daily

Днес пети енергоблок на АЕЦ „Козлодуй” е спрян за планов годишен ремонт, който ще продължи до края на месец май, съобщиха от дружеството.

След изключването на турбогенератора от електроенергийната система на страната на блока стартира изпълнението на дейности, които да обезпечат работоспособността на оборудването и да осигурят надеждната и безопасна работа на съоръженията в периода на дългосрочната експлоатация.

Реакторът на пети блок ще бъде презареден със свежо ядрено гориво за предстоящата 29-а горивна кампания.

Всички дейности се изпълняват в съответствие с лицензионните задължения и изискванията на технологичните регламенти за безопасна експлоатация.

Другият ядрен енергоблок на АЕЦ „Козлодуй” – шести, работи съгласно планирания график за електропроизводство.

АЕЦ "Козлодуй" е единствената атомна централа в България и е най-големият производител на електрическа енергия в страната, като обезпечава повече от една трета от националното годишно електропроизводство. Това, заедно с високата експлоатационна безопасност и надеждните доставки на електроенергия, определя нейната роля като ключов фактор за стабилността на националната електроенергийна система и за енергийната сигурност на страната.

Електроцентралата има значителна роля и за началото на процеса на либерализация на енергийния пазар в България като първата компания, регистрирала сделка за продажба на електрическа енергия по свободно договорени цени.

АЕЦ "Козлодуй", чието мото е „Енергия за чиста природа”, има значима роля в борбата с климатичните изменения и реален принос за постигане на екологичните цели за декарбонизация. Производството на електрическа енергия от АЕЦ практически не генерира парникови газове и има съществен екологичен принос за опазването на околната среда. От въвеждането в експлоатация на 1 блок на АЕЦ „Козлодуй” до края на 2021 г., атомната електроцентрала е произвела 667 177 069 MWh електроенергия. Това е предотвратило освобождаването на около 791 550 хиляди тона емисии на CO 2 в околната среда.