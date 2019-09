„Параходство БМФ“ получи втория си 45-тонен кораб от Китай

Банкеръ Daily

Снимка: Параходство БМФ

Китайската корабостроителница Jiangsu New Yangzi Shipbuilding вдигна днес флага на втория 45 500-тонен моторен кораб за превоз на насипни товари, поръчан от българската компания „Параходство Български морски флот“ АД . Собственик на дружеството е компанията "Кей Джи Маритайм Шипинг", която е свързана с "Адванс пропъртис" - холдинга, който обединява голяма част от бизнеса на братята Кирил и Георги Домусчиеви.

Ванг Сиаоийнг, зам.-генерален директор в направление „Кредитиране“ на EXIM BANK OF CHINA, даде на новопостроения плавателен съд името „Миджур“ и му пожела успешно плаване. Първи капитан на кораба е к.д.п. Мариян Йотов, а първи главен механик – инж. Цветан Цанов.

„Миджур“ е вторият след „Плана“ плавателен съд от проекта Bluetech 45. Третият кораб от серията ще носи името „Бузлуджа“. Той бе заложен на 29 юли 2019 г. – буквално ден преди вдигането на флага на „Плана“ в същата китайска корабостроителница, и спуснат на вода на 23 септември 2019 г.

„Параходство БМФ“ АД ще попълни флота си с общо шест кораба от проекта Bluetech 45, като при всички ще бъде спазена традицията бълкерите да носят имената на български планини и планински върхове.

На 30 юли в китайската корабостроителница Jiangsu New Yangzi Shipbuilding Co., Ltd. бе вдигнат флагът на първия 45 500-тонен моторен кораб за превоз на насипни товари, поръчан от Параходство БМФ АД. „Плана“ притежава ледови клас и четири палубни крана, всеки с товароподемност от по 30 тона, както и със собствени грайфери за товаро-разтоварни операции. Модерна система осигурява третирането на баластните води съгласно действащите международни конвенции.

