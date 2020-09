Отбелязваме за първи път Международния ден на чистия въздух за синьо небе

Банкеръ Daily

Първият Международен ден на чистия въздух за синьо небе (First International Day of Clean Air for blue skies) ще бъде отбелязан на 7 септември 2020 г., съобщиха от пресцентъра на Министерството на околната среда и водите.

На 19 декември 2019 г., на своята 74-а сесия Генералната асамблея на ООН прие резолюция за провеждане на Международен ден на чистия въздух за синьо небе. Резолюцията подчертава значението и спешната нужда от повишаване на обществената осведоменост на всички нива, за насърчаване и улесняване на действия за подобряване на качеството на въздуха.

Международният ден на чистия въздух за синьо небе ще се чества ежегодно. Денят е отворен за за инициативи от всички страни-членки на ООН, структурите в рамките на световната организация, международни и регионални организации и гражданското общество, за всички хора.

Отбелязването на Международния ден на чистия въздух за синьо небе е важно за България, доколкото замърсяването с фини прахови частици продължава да бъде основен проблем за качеството на атмосферния въздух за страната ни. Въпреки че, съгласно данните от националната система за мониторинг, през последните години се наблюдава положителна тенденция за подобряване на качеството на въздуха на национално ниво и за постигане на определените от законодателството норми, все още трябва да бъде направено много, за да бъде постигнат необходимият резултат на територията на цялата страна.

Основните причини за високите нива на фини прахови частици у нас са емисиите от битовото отопление през зимния сезон (масовото използване на въглища, брикети и дърва, както и на стари и неефективни горивни устройства) и автомобилният транспорт (остарял и недобре поддържан автомобилен парк). През последните години са предприети редица действия за подобряване на качеството на въздуха – промени в законодателството, приемане на „Национална програма за подобряване качеството на атмосферния въздух 2018 – 2024 година“, приета с решение на Министерски съвет от 7 юни 2019 г., изпълнение на общинско ниво на конкретни мерки за намаляване на нивата на фини прахови частици и други.

В изпълнение на Националната програма бяха въведени изисквания за качество за въглища и брикети, използвани за битово отопление – беше приета Наредба за изискванията за качеството на твърдите горива, използвани за битово отопление, условията, реда и начина за техния контрол.

Изключително важно за постигането на трайни резултати обаче е участието на гражданите. Отговорността за чистия въздух е на всички ни. За да бъде решен проблемът е необходимо всеки от нас да даде своя принос, в зависимост от възможностите си. Това може стане по различни начини – чрез разумната употреба на личните автомобили, чрез поддържането им в добро техническо състояние, чрез по-масово използване на велосипеди и обществен транспорт, чрез използване на начини за отопление, които водят до емитиране на по-малко вредни вещества и т.н. Международният ден на чистия въздух за синьо небе е добър повод да дадем своя принос и инициативи за подобряване чистототата на въздуха, от който всички имаме жизнена нужда.