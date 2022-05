Общото събрание на АмЧам избра шестима членове на Управителния съвет

Банкеръ Daily

Оливие Маркет - ръководител "Бизнес развитие Евразия" и президент на AES България.

Годишното общо събрание на Американската търговска камара в България избрани шестима членове на Управителния съвет. Това са Борислав Димитров, „Сиско Системс Балкани“ (втори мандат), Христо Борисов, „АРС България“, Омуртаг Петков, Адвокатско дружество "Джингов, Гугински, Кючуков и Величков", Оливие Маркет, „Ей и Ес България“ (втори мандат), Станислава Танева, „Ситибанк България“ (втори мандат), Томи Вер Елст, „Сенсата България“. Те бяха гласувани единодушно от членовете на камарата.

Общото събрание одобри финансовите отчети за миналата година и Бюджета за 2022 г. на Американската търговска камара в България.

Актуализиран е и Уставът на организацията. Също така EY България беше избрана за регистриран одитор на камарата за миналата година.

Американската търговска камара в България

(AmCham Bulgaria) е гласът на Трансатлантическата икономика в България вече над 27 години. Тя обединява над 300 американски, мултинационални и български компании с доказана репутация.

Камарата членува в обединението на Американските търговски камари в Европа (ACE, AmChams in Europe), партньор е на Търговската камара на САЩ (U.S. Chamber of Commerce) във Вашингтон. Подкрепя Инициативата „Три морета“ от 2019 г.