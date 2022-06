Министър Лорер обсъди възможностите за инвестиране в България с американски фирми

Банкеръ Daily

Министърът на иновациите и растежа Даниел Лорер обсъди задълбочаване на отношенията в сферата на търговията и инвестициите по време на среща с американски компании във Вашингтон, съобщиха от ресорното министерство. Той представи възможностите за инвестиции във високотехнологични производства и научно-изследователска и развойна дейност в България и подчерта повишения интерес на американските компании към страната ни.

Министър Лорер участва в кръгла маса с представители на американския бизнес във Вашингтон, организирана от Американската търговска камара. На срещата присъстваха и представители на Департамента по търговия на Съединените американски щати, както и представители на компании от сферата на машиностроенето, биотехнологични и фармацевтични производители, автономизацията на транспортни средства, киберсигурност, изкуствен интелект и други.

Сред обсъдените теми бяха развитие на сегмента на автономни автомобили и свързаните с тях развойна и приложна дейност, както и възможностите за сътрудничество с научно-технически институти у нас, в т.ч. и с центъра за компютърни науки и изкуствен интелект (INSAIT) в София. В сферата на автомобилостроенето беше обсъдена технология за съхранение на водород и водородно-електрически станции за зареждане на автомобили.

По отношение на научните изследвания в сферата на молекулярната биология министър Лорер представи възможностите, с които България разполага в тази област. На срещата беше обсъден и потенциалът за аерокосмически изследвания, както и възможността България да се превърне в трансферна локация за региона на Централна и Източна Европа за пратки от Азия за Европа.

Проучване на възможностите за извличане на редки метали от лигнитните въглища в комплекса "Марица-изток", ускоряване на доставките на втечнен природен газ, виртуални газопроводи, съхранение и пренос на водород, модернизация на газохранилището в Чирен и пренос на газ по Дунав бяха също сред обсъжданите теми.

Всички участниците в дискусията изразиха желание да се доразвият конкретни проекти и инициативи. В краткосрочен период ще се организира научна делегация в България на Центъра за технологичен трансфер и комерсиализация на патенти на Virginia Commonwealth University, както и търговски мисии в България на щатско ниво в партньорство с Организацията за международно сътрудничество на отделните щати (SIDO) и с Департамента по търговия на САЩ.

Сред участниците бяха представители на компаниите Waymo, Intel, New Alternative Energy Group, Corban Energy, Pangea Carbon Capture, Sierra Nevada Corporation, FedEx, Rivian (производителя на електромобили на Amazon), Pangea Carbon Capture, New Alternative Energy Group, Corban Energy Group, както и от академичната област от National Science Foundation, Johns Hopkins University и University of Central Florida.

По време на официалната си визита министър Лорер обсъди в Бюрото по европейски и евразийски въпроси на Държавния департамент на САЩ предстоящото подписване на Меморандум в подкрепа на икономическото сътрудничество между България и САЩ. По думите му документът ще подпомогне икономическото сътрудничество между двете страни, в стремежа им допълнително да подсилят съществуващите между тях връзки чрез увеличаване на търговското участие и вноса на стоки, услуги и инвестиции в България от американския частен сектор.