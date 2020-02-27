Вход
Регистрирай се
Меню
Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Министрите ще вземат решение за приватизация на обособена част от "Летище Горна Оряховица"

Редовното правителствено заседание ще се проведе в четвъртък от 10 часа, съобщиха от пресцентъра на Министерския съвет. В предварителния дневен ред има 15 точки.

 


  1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ДЪРЖАВАТА В НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА.

Внася: министърът на здравеопазването

 


  1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ОРГАНИТЕ НА ЕДИННИЯ ПАТЕНТЕН СЪД.

Внася: министърът на икономиката

 


  1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 849 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2018 Г. ЗА СФОРМИРАНЕ НА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНА РАБОТНА ГРУПА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АНАЛИЗ С ЦЕЛ ПРОМЯНА И ОПТИМИЗИРАНЕ НА НОРМАТИВНАТА БАЗА, РЕГЛАМЕНТИРАЩА КОМПЛЕКСА ОТ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С БОЕПРИПАСИТЕ, И ИЗВЪРШВАНЕ НА АНАЛИЗ НА НЕОБХОДИМОСТТА, УСЛОВИЯТА И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ, ФИНАНСИРАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА УТИЛИЗАЦИЯ НА БОЕПРИПАСИТЕ.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

 


  1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 343 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2011 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ЧАСТТА ОТ ПРОДАЖНАТА ЦЕНА НА ДЪРВЕСИНАТА И НЕДЪРВЕСНИТЕ ГОРСКИ ПРОДУКТИ.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

 


  1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНА ЧАСТ ОТ ИМУЩЕСТВОТО НА „ЛЕТИЩЕ ГОРНА ОРЯХОВИЦА" ЕООД - ГОРНА ОРЯХО­ВИЦА

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 


  1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ НА МОЛБА НА ИВАН ЙОРДАНОВ МАРИНОВ ЗА ВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ИЗДАВАНЕ НА РЕШЕНИЕ № 56 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2018 Г. ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ И ЧАСТИ ОТ ИМОТИ - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА УЧАСТЪК ОТ ПЪТ I-1 (Е79)" МЕЗДРА - БОТЕВГРАД" ОТ КМ 161+367 ДО КМ 194+164,89", НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД, СОФИЙСКА ОБЛАСТ И ОБЩИНА МЕЗДРА, ОБЛАСТ ВРАЦА.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 


  1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНОТО МУ ПРЕХВЪРЛЯНЕ В СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 


  1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕ­НИЕ НА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА МИНИСТЕРС­ТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 


  1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА WIZZ AIR HUNGARY LTD. ЗА ВЪЗДУШЕН ПРЕВОЗВАЧ, КОЙТО ДА ОПЕРИРА ПО МЕЖДУНАРОДНАТА ВЪЗ­ДУШНА ЛИНИЯ СОФИЯ - ЕРЕВАН - СОФИЯ, ДОГОВОРЕНА СЪГЛАСНО СПО­ГОДБАТА МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИ­ТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА АРМЕНИЯ ЗА ВЪЗДУШНИ СЪОБЩЕНИЯ.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 


  1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СПОГОДБА ЗА РЕГУЛИ­РАНЕ НA ТРУДОВАТА МИГРАЦИЯ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА АЛБАНИЯ И ПРОЕКТ НА СПОГОДБА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ТРУДОВАТА МИГРАЦИЯ МЕЖДУ ПРАВИ­ТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ТУРКМЕ­НИСТАН.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 


  1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РАМКОВА ПОЗИЦИЯ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ФОНД ЗА СПРАВЕДЛИВ ПРЕХОД.

Внася: заместник министър-председателят

 


  1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В ИЗВЪНРЕДНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРО­ПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗАЕТОСТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ПОТРЕБИТЕЛСКИ ВЪПРОСИ, ФОРМАТ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ", ПРОВЕДЕНО НА 13 ФЕВРУАРИ 2020 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на здравеопазването

 


  1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР НА МОРСКИ ПЛАЖ „САРАФОВО", ОБЩИНА БУРГАС, ОБЛАСТ БУРГАС.

Внася: министърът на туризма

 


  1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА МОРСКИ ПЛАЖ „СВЕТИ ВЛАС - ЗАПАД", ОБЩИНА НЕСЕБЪР, ОБЛАСТ БУРГАС.

Внася: министърът на туризма

 


  1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМА­ТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите.

Относно материала

Avatar 1d9fa87e 31ba 40f5 9f69 cf146a05c288
Автор
Евгений Натов
четвъртък, 27. февруари 2020 - 09:39
Коментари

Четете още

Мая Манолова с десет въпроса към Бойко Борисов относно одържавяването на ВиК сектора

Държавата увеличава капитала на "Информационно обслужване" с апорт

Министрите ще вземат решение относно определяне на възнаграждението на изпълнителния директор на НАП

Министрите ще приемат списък на републиканските пътища, за които се събира тол такса

Актуални новини

11:41
Правителството се отказа да си купува нов самолет
11:38
Румен Радев ще участва във връчването на Годишните награди за отговорен бизнес
11:22
Историческа среща на испанското правителство с каталунските сепаратисти
11:09
Нетаняху посрещна спокойно обвинението на Бърни Сандърс в расизъм
11:06
Доц. Ангел Кунчев: Вносът на коронавирус у нас е неизбежен
Новини от деня

Параграф 22

Параграф22 Daily

Съмнения: Коронавирусът може да не се е появил в Китай?

Избухването на епидемията за първи път се случи в Китай, но не е задължително тя да е възникнала в Китай, предполагат експерти. Още »
Съмнения: Коронавирусът може да не се е появил в Китай?
Параграф22 Daily

Дирекция „Миграция“ направи годишен анализ на дейността си през изминалата година

Зам.- главният секретар на МВР гл.комисар Георги Арабаджиев поздрави ръководството на дирекцията за доброто изпълнение на дейностите по управление на законната... Още »
Дирекция „Миграция“ направи годишен анализ на дейността си през изминалата година
Параграф22 Daily

Акцизни стоки, наркотични вещества и дърва за огрев са иззети в рамките на проведена спецакция срещу битовата престъпност във Великотърновско

За двата случая е уведомена Агенция „Митници“ за вземане на отношение по административен ред. Още »
Акцизни стоки, наркотични вещества и дърва за огрев са иззети в рамките на проведена спецакция срещу битовата престъпност във Великотърновско
Facebook logo
Бъдете с нас и във