"М Тракс България“ ще купи вносителя на автомобили Mazda

Банкеръ Daily

Варненската „М Тракс България“ ЕООД получи разрешение да придобие пряк едноличен контрол върху „Стар Моторс“ ЕООД - София, съобщиха от Комисията за защита на конкуренцията. От октомври миналата година „Авто Юнион“ - най-големият автомобилен холдинг в България, част от „Еврохолд България“ АД, има предварителен договор за продажбата на дъщерното си дружество. То е оторизиран дистрибутор на автомобили с марка Mazda на територията на България и Македония, като предлага пълна гама нови автомобили, произвеждани за европейския пазар, както и цялостен обхват на услуги от следпродажбено обслужване - механични ремонти, тенекеджийно-бояджийни ремонти, резервни части, колекции и удължена гаранция.

Едно от условията за финализиране на планираната сделка е получаването на разрешение за концентрация от Комисията за защита на конкуренцията. Участниците в покупко-продажбата са задължени да уведомят предварително регулатора за намерението си, когато сумата от общите обороти на всички играчи в концентрацията на територията на страната за предходната финансова година надхвърля 25 млн. лева.

Купувачът има опит в продажбата и обслужването на моторни превозни средства. Чрез дъщерното си дружество „МВБ Трак енд Бъс България“ АД е официален представител на MAN Truck & Bus AG за България. Дейността му включва внос, дистрибуция и сервиз на товарни автомобили и автобуси с марките MAN и NEOPLAN, резервни части за тях, както и на употребявани камиони и автобуси от програмата MAN Top Used. „МВБ Трак енд Бъс България“ АД разполага със собствени сервизи в градовете София и Варна, които извършват търговска дейност с нови и употребявани тежкотоварни автомобили, както и с резервни части и сервизни услуги. Едноличен собственик на купувача е вapнeнcĸaтa ĸoмпaния, която се зaнимaвaщa c дoбив нa инepтни мaтepиaли и е cвъpзaнa c xoлдингa “Xимимпopт” - “Ecĸaнa” АД.

В тази сделка „МВБ Трак енд Бъс България“ и „Стар Моторс“ са оторизирани дистрибутори на марки моторни-превозни средства, които не се конкурират помежду си, нито се намират във вертикални отношения, следователно продавачът и купувачът не оперират на едни и същи или вертикално свързани съответни пазари. Поради това планираната сделка няма да доведе до хоризонтални или вертикални ефекти и не може да се очаква промяна в пазарното положение на участниците в сделката, нито настъпването на каквито и да било ефекти върху конкуренцията на пазари на територията на страната, е становището на Комисията за защита на конкуренцията.