Фирми получават финансиране до 100 000 евро и менторска програма за проекти в роботиката

Всяка от петте фирми, победители в надпреварата в рамките на проект VOJEXT, който се изпълнява с участието на БТПП, ще получи финансиране до 100 000 евро и участие в шестмесечна менторска програма за реализиране на своя проект. Отличените предприятия са от България, Италия, Кипър, Нидерландия и Обединеното кралство.

Това са резултатите от първата отворена покана за набиране на проектни предложения в сферата на роботиката, уточниха от БТПП. В събитието взеха участие над 30 малки и средни предприятия, университети и научно-изследователски институти от цяла Европа.

В рамките на първата покана, състояла се през 2021 г., кандидатите трябваше да представят решения на пет технологични предизвикателства, свързани с внедряването на разработената роботизирана ръка (т.нар. кобот) в областта на строителството, навигацията, виртуалната реалност и други.

През септември тази година предстои да бъде отворен втори търг за малки и средни предприятия с иновативни идеи. Проектите трябва да са насочени към интегриране на приложно-програмния интерфейс (API) на VOJEXT и пилотно експериментиране с разработената роботизирана ръка в различни сектори на индустрията. Общата стойност на предвиденото финансиране е 620 000 евро, като ще бъдат отпуснати между 5 и 8 гранта, всеки от които в размер до 80 000 евро.

Също през есента на 2022 г. се очаква да бъде обявена и отворена покана за набиране на проектни предложения по линия на Програмата за Наука, технологии и изкуства „S+T+ARTS“. Предвижда се да бъде отпуснато финансиране на обща стойност от 60 000 евро на два проекта за иновативни приложения на разработения кобот в сферата на изкуството.

Проект VOJEXT (Value Of Joint EXperimentation in digital Technologies for manufacturing and construction) е с продължителност от 42 месеца и се изпълнява в рамките на програма „Хоризонт 2020”. Основната цел на проекта е да насърчи МСП към по-бързо внедряване на иновативни технологични разработки в производствените процеси. За тази цел, партньорите по проекта ще разработят ново поколение от автономни и когнитивни (познавателни) роботи (т.нар. коботи), които се управляват и наблюдават от кибер-физична система, позволяваща ефективно планиране и контролиране на производствения процес.