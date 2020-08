Европроект насърчава МСП към внедряване на иновативни техонологични разработки 

Банкеръ Daily

БТПП координира информационните дейности по проект за внедряване на коботи в индустрията. VOJEXT (Value Of Joint EXperimentation in digital Technologies for manufacturing and construction) е проект с продължителност от 42 месеца, който се изпълнява в рамките на програма „Хоризонт 2020”, съобщиха от палатата.

С него се насърчават малките и средни предприятия към по-бързо внедряване на иновативни техонологични разработки в производствените процеси. За тази цел, партньорите по проекта ще разработят ново поколение от автономни и когнитивни (познавателни) роботи (т.нар. коботи), които се управляват и наблюдават от кибер-физична система, позволяваща ефективно планиране и контролиране на производствения процес.

Приложението им ще доведе до намаляване на генерираните отпадъци, понижение на потреблението на енергия и ресурси, както и ще допринесе за ефективни логистични процеси.

В рамките на проекта ще бъдат проведени търгове, в които иновативни фирми, желаещи да експериментират с внедряването на разработените коботи, ще могат да кандидатстват за финансиране. Ще бъдат обявени три отворени покани за набиране на кандидати, като едната от тях ще бъде насочена към творци и хора на изкуството, участващи по линия на Програма S+T+ARTS (Наука, технологии и изкуства). Връзката на науката и технологиите с изкуствата е от изключително значение за човешкото възприемане на цифровите технологии в производството и стимулирането на нови продукти и услуги.

В рамките на изпълнението на проекта са планирани множество комуникационни събития и осведомителни кампании, видео филми, клипове, участия в изложби, демонстрации на разработения "кобот" и неговите приложения.

Роботът

вече не е научна фантастика. Тази машина е част от живота ни.

Роботите обикновено се използват за изпълнение на задачи, прекалено еднообразни, мръсни или опасни за човека. Индустриалните роботи, използвани в промишленото производство, са най-често срещаният вариант, но постепенно се появяват и потребителски роботи, почистващи пода или косящи трева. Други приложения включват почистване на разливания на токсични вещества, изследване на океаните и космоса, хирургия, минно дело, спасителни операции, търсене на пехотни и танкови мини. Роботите си проправят път в развлекателната индустрия и домашното здравеопазване.

Роботите стават все по-сложни и това увеличава употребата им в индустрията. Най-широко е използването им при автоматизация на индустриите за масово производство, при които е необходимо непрекъснато да се повтарят определени операции по един и същ начин. Пример за използването на големи и сложни роботи е при производството на автомобили.

В България индустриални роботи са произвеждани в комбинат "Берое" в Стара Загора преди 1990 година. Управляващите устройства за тях са произвеждани в "Дискови запаметяващи устройства" АД (ДЗУ) е в Стара Загора, основен производител на магнитни дискови запаметяващи устройства (твърди дискове и флопи дискове) по време на възхода на производството на компютри в България през 70-те и 80-те години на миналия век. Днес заводът е част от Videoton Holding ZRt., Унгария.