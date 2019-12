Депутатите ще обсъждат опасността от воден режим и нуждата от инвестиции във ВиК сектора

Банкеръ Daily

От 9 часа ще има пленарно заседание на Народното събрание, става ясно от седмичната му програма. Разбира се, ако се събере необходимия кворум.

В дневния ред на Парламента е обсъждане на законопроект за ратифициране на международен договор (LOA) BU-B-UCB, "Материали, доставка на оборудване, софтуерни актуализации, услуги и обучение за поддръжка на Комплектомобилна производствена линия за метални конструкции (Material, Supply Equipment, Software Updates, Services and Training to support the Ultimate Building Machine)", с вносител Министерски съвет (на 6 декември).

В седмичната програма на депутатите е и първо гласуване на законопроект за допълнение на Закона за ограничаване изменението на климата. Документът е внесен от Министерския съвет на 5 ноември.

От 11 часа е предвиден и парламентарен контрол. Ще има разисквания по питането от народните представители Корнелия Нинова, Манол Генов, Атанас Костадинов, Любомир Бонев, Милко Недялков, Васил Антонов, Иван Валентинов Иванов и Таско Ерменков към министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова относно политиката на Министерство на регионалното развитие и благоустройството за предотвратяване на опасността от воден режим в някои населени места и необходимостта от инвестиции в инфраструктура във ВиК сектора, с цел подобряване на качеството на услугата, предлагана на потребителите, и финансовите инструменти, предвидени за това.

На депутатски питания ще отговарят осем министри. Четири въпроса има към Петя Аврамова, министър на регионалното развитие и благоустройството, в т.ч. и от народния представител Крум Зарков относно изграждане на автомагистрален път Русе - Велико Търново.

Другите въпроси са към Росен Желязков, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Младен Маринов, министър на вътрешните работи, Нено Димов, министър на околната среда и водите, Деница Сачева, министър на труда и социалната политика, Кирил Ананиев, министър на здравеопазването, Данаил Кирилов, министър на правосъдието и Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите.