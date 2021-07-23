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Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Бившият шеф на БЕХ: Овладяват енергийния холдинг

Отстраненият изпълнителен директор на Българския енергиен холдинг Валентин Николов определи мотивите за освобождаването си като несъстоятелни. По-рано в петък служебният енергиен министър Андрей Живков освободи цялото ръководство на БЕХ.

Валентин Николов, който беше депутат от ГЕРБ, е на мнение, че се правят опити да се овладеят дружествата. "Имам сигнали и то обективни за комерсиални щения по дружествата, които не са били изпълнени и те съответно ако не овладеят холдинга. Има и политическа цел. Много е атакуван министърът за това, че е безгръбначен и реши да покаже гръбнак", е посочил пред bTV бившият шеф на БЕХ.

Относно материала

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Автор
Бетина Мутишева
петък, 23. юли 2021 - 17:06
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