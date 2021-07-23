Бившият шеф на БЕХ: Овладяват енергийния холдинг

Банкеръ Daily

Отстраненият изпълнителен директор на Българския енергиен холдинг Валентин Николов определи мотивите за освобождаването си като несъстоятелни. По-рано в петък служебният енергиен министър Андрей Живков освободи цялото ръководство на БЕХ.

Валентин Николов, който беше депутат от ГЕРБ, е на мнение, че се правят опити да се овладеят дружествата. "Имам сигнали и то обективни за комерсиални щения по дружествата, които не са били изпълнени и те съответно ако не овладеят холдинга. Има и политическа цел. Много е атакуван министърът за това, че е безгръбначен и реши да покаже гръбнак", е посочил пред bTV бившият шеф на БЕХ.