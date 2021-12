Американската търговска камара в България връчи първите награди AmChampions

Банкеръ Daily

Посланикът на САЩ у нас Херо Мустафа (вдясно) с победителите.

Американската търговска камара в България е взела решение за учредяване на наградите „AmChampion”, за да може да отличи най-активните свои членове, чиято работа е допринесла за развитието на камарата, за постигане на общи цели и да се подобрява бизнес климата у нас. Това се случи по време на Годишната среща на членовете й с посланика на Съединените американски щати у нас Херо Мустафа.

Поради пандемията връчените награди са за дейността на членовете и организацията през 2020 година.

Критериите на подбор включват количествени измерители с различна тежест, които оценяват дейността на членовете по отношение на няколко индикатора. За структуриране на критериите бе почерпен опит от други Американски камари в Европа, както се базира на собствен анализ. Сред индикаторите са: участие в разработване на позиции и становища, активни съ-председателите на комитети, финансов принос, публикуване на съдържание на комуникационната платформа и други.

Победител в категория „Малко и средна компания“

е „HR Consulting Partners“.

Наградата бе връчена от Георги Александров, член на Борда на директорите и председател на комитет „Изследвания, иновации и стартъпи“ на Йоана Йорданова, управляващ партньор на компанията.

Компанията е основана през 2017 г. и е фокусирана в наемане на персонал, управление на работодателска марка, уелнес програми и други. Член е на камарата от 2020 г., като другият управляващ партньор е Златина Кушкиева, която има дългогодишен опит като съпредседател на комитет „Човешки капитал и образование“ на камарата (като член на висшето ръководство на други членове на организацията).

Другите номинирани в категорията са Американски университет в България, който е бил активен на събития, комитети и публикации и Адвокатска кантора „Боянов и Ко“, които допринесоха за предложението на Камарата за Национална стратегия за изкуствен интелект през миналата година.

Победител в категория „Корпоративни членове“

е адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“.

Наградата връчи Оливие Маркет, президент на Камарата на Николай Цветанов, управляващ партньор на дружеството.

Още с основаването си през 1990 „Пенков, Марков и партньори“ е едно от водещите адвокатски кантори у нас. Членове са на LEX MUNDI - световната асоциация на независимите адвокатски кантори. Член е на Американската камара от 2007 г. и има значим принос за нейните позиции и становища. През 2020 г. те допринесоха с още позиции, работа в комитети и събития.

Другите номинирани в категорията са Colliers International Bulgaria и „Хилтън София“.

Победители в категорията “Големи корпорации“

е AES България.

Наградата бе връчена от Тони МакМъри, член на Борда на Камарата на Иван Цанков, изпълнителен директор, AES България.

AES е най-големият инвеститори в България за последните 20 години. Компанията допринася за стабилността на енергийната система на страна и за енергийната независимост чрез балансирано портфолио. С обща инвестиция за около 1,3 милиарда евро, 600-мегаватовата ТЕЦ „AES Гълъбово“ е най-модерната топлоелектрическа електроцентрала в Югоизточна Европа.

Компанията е член от 2000 г. и допринася за развитието на темата „Енергетика“ в организацията. Тя е активна в събития, комитети и публикации. Нейн член на висшето ръководство е съпредседател на комитет „Енергетика и минерални ресурси“

Другите двама номинирани са IBM Bulgaria и „Мерк, Шарп и Дом България“.

Победител в категория „Член с най-голям принос“ за 2020 г.

„Ернс и Янг България“ (Ernst & Young Bulgaria).

Компанията е била най-активна според почти всички индикатори на критериите за оценка.

Само през 2020 г. EY Bulgaria е помогнала за изграждането на позиции и становища на Камарата, участвала е в уебинари и срещи на комитети, както и е публикувала доклади, анализи и новини на комуникационната платформа на камарата. В допълнение, неин висш ръководител е председател на Комитет „Данъци и финанси“ на Американската камара.

Наградата бе връчена от Оливие Маркет на Николай Гърнев, управляващ партньор на EY Bulgaria.

Американската търговска камара в България

(AmCham Bulgaria) е гласът на Трансатлантическата икономика в България вече над 27 години. Тя обединява над 300 американски, мултинационални и български компании с доказана репутация.

Камарата членува в обединението на Американските търговски камари в Европа (ACE, AmChams in Europe), партньор е на Търговската камара на САЩ (U.S. Chamber of Commerce) във Вашингтон, както и подкрепя Инициативата „Три морета“ от 2019 година.