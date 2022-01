АмЧам: Заедно можем да изградим работеща иновативна и стартъп екосистема

Банкеръ Daily

Среща на 15 двустранни камари у нас с министър Даниел Лорер.

„Целим да изградим партньорски отношения с Министерството на иновациите и растежа, с цялото правителство, университети, неправителствени организации, както и с нашите приятели от другите двустранни търговски камари“. Това каза Георги Александров, член на борда на директорите и председател на комитет „Иновации, изследвания и стартъпи“ към Американската търговска камара в България (АмЧам) на организираната от Испано-българската търговска камара среща на общо 15 двустранни търговски камари с министъра на иновациите и растежа Даниел Лорер. „За нас представлява интерес посоката и политиката, които ще се стремят да реализира Министерството на иновациите и растежа. Разбираме напълно нуждата от общ диалог с всички възможни заинтересовани страни, за да изградим полезна за всички и работеща иновативна и стартъп екосистема“.

Александров представи и конкретните приоритети на комитета. Първият е развитие на методология за технологичен трансфер между академичната общност и бизнеса в България, както и популяризиране на съществуващия капацитет за технологични иновации и валидация в университетите. Заедно с това ще се работи и за аконови промени за развитие на предприемачеството и увеличаване на ресурсите за рисково и дялово инвестиране, както и за създаване на среда за пазарно и технологично валидиране на стартъп идеи, продукти и услуги.

Георги Александров посочи, че тези цели ще се осъществят общите усилия на всички в иновационната екосистема у нас, в т.ч. чрез ресурсите на Американската камара, чрез диалог с правителството, както и чрез контактите на AmCham с други сродни организации у нас и в чужбина, както в Централна и Източна Европа, така и в Съединените щати, Израел и други.

Приоритети на Американската търговска камара за периода 2021-2022 г.

През септември миналата година бордът на директорите на Американската търговска камара в България препотвърди своите четири приоритетни области: Застъпничество за регионални и трансатлантически отношения; Устойчив бизнес климат и инвестиции; Дигитална икономика и иновации и Развитие на човешкия капитал. Като най-висши приоритети, бордът определя „Върховенството на закона“ и продължаващата ангажираност на членовете на организацията.

Американската търговска камара в България (AmCham Bulgaria) обединява над 300 американски, мултинационални и български компании с доказана репутация. Камарата членува в обединението на Американските търговски камари в Европа (ACE, AmChams in Europe), партньор е на Търговската камара на САЩ (U.S. Chamber of Commerce) във Вашингтон, както и подкрепя Инициативата „Три морета“ от 2019 година.