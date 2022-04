АмЧам България и Латвия с конференция „Дигитална трансформация, умна инфраструктура, свързаност и сигурност“

Банкеръ Daily

Днес Американските търговски камари в Латвия и в България ще проведат конференцията „Дигитална трансформация, умна инфраструктура, свързаност и сигурност“ в град Рига, Латвия. Тя е част от събитията, които предшестват Срещата на върха и Бизнес форума на Инициативата „Три морета“, на които е домакин Латвия на 20 и 21 юни тази година. От страна на българската камара ще вземе участие Петър Т. Иванов, главен изпълнителен директор на АмЧам България.

Конференцията се провежда и в партньорство с „Дигитална Полша“ (Digital Poland), най-значимата бизнес-асоциация за цифровизация в страната и с Google.

Фокус на дискусиите ще е провеждането на трансформационни процеси по време на значими геополитически промени в региона „Три морета“. Войната на Русия в Украйна подчерта необходимостта от по-сигурни цифрова инфраструктура, услуги и политики в Европа, както и важността на силното трансатлантическо партньорство, което да подкрепя нашите демокрации.

Инициативата „Три морета“

е регионална икономическа платформа. Тя е създадена, за да запълни съществуващите празнини по отношение на свързаността в енергетиката, транспортна инфраструктура и дигитализацията, както и да насърчи догонването по икономически показали сред страните членки на ЕС и да скрепи трансатлантическите връзки. Предишните срещи на върха на Инициативата "Три морета" се състояха в Хърватия (2016 г.), Полша (2017 г.), Румъния (2018 г.), Словения (2019 г.), Естония (2020 г.) и България (2021 г.).

Американската търговска камара в Латвия

говори от името на около 150 водещи американски и международни компании в Латвия. АмЧам е отдадена да насърчава търговията, инвестициите, партньорството и приятелството между САЩ и Латвия. Тя е форум за бизнес, обмен на знания, контакти и изграждане на политики за своите членове и партньори.

Американската търговска камара в България

(AmCham Bulgaria) е гласът на Трансатлантическата икономика в България вече над 27 години. Тя обединява над 300 американски, мултинационални и български компании с доказана репутация. Камарата членува в обединението на Американските търговски камари в Европа (ACE, AmChams in Europe), партньор е на Търговската камара на САЩ (U.S. Chamber of Commerce) във Вашингтон. Подкрепя Инициативата „Три морета“ от 2019 година.