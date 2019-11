АББ обогатява портфолиото си в електрическата мобилност

Банкеръ Daily

Партньорство на АББ с Шампионата ABB FIA Formula E служи като глобална платформа за изпитване и разработване на свързани с електрическата мобилност технологии за електрификация и дигитализация

АББ планира да придобие мажоритарен дял в размер на 67% от Shanghai Chargedot New Energy Technology Co., Ltd. ("Chargedot"), водещ китайски доставчик на решения в електрическата мобилност. Това съобщиха от компанията, технологичен лидер, който задвижва дигиталната трансформация в индустрията. Очаква се сделката да бъде осъществена през идните месеци и АББ ще разполага с възможността да увеличи дяла си в следващите три години.

От учредяването си през 2009 г., базираната в Шанхай компания Chargedot, е допринесла значително за възхода на електрическите превозни средства в Китай. Тя доставя AC и DC зарядни станции, както и необходимата софтуерна платформа към тях, на широк диапазон от клиенти, които включват производители на електрически превозни средства, оператори на зарядни мрежи за електрически превозни средства и строителни предприемачи. Филмата разполага с около 185 служители, а нейните акционери включват, наред с други, Shanghai SAIC Anyo Charging Technology Co., Ltd - филиал на SAIC.

Chargedot подхожда естествено на нуждите на АББ, която като глобален лидер в инфраструктурата за устойчив транспорт вече предлага продуктови решения от разпределение на мрежи до зарядни пунктове за автомобили и камиони, както и за електроснабдяването и електрообзавеждането на кораби, железопътни линии, автобуси и кабинкови лифтове. Придобиването ще подсили взаимоотношенията на АББ с водещи китайски производители на електрически превозни средства и ще разшири портфолиото на компанията в електрическата мобилност с хардуер и софтуер, разработени специално за местните изисквания. Бизнес направление "Роботика" на АББ е водещият доставчик на роботи и софтуер за монтажните линии на китайските производители на електрически превозни средства.

"Тази инвестиция е поредната демонстрация на ангажимента на АББ към реализирането на устойчива мобилност", споделя Тарак Мехта, президент на бизнес направление "Електроснабдяване и електрообзавеждане" на АББ. А с напредъка на Китай в разработването на всеобхватна екосистема на електрическата мобилност, това придобиване ще осигури на АББ значителна роля в реализирането на растеж, работейки в тясно сътрудничество със SAIC и други водещи китайски автомобилни производители.

"Chargedot бе едно от първите високотехнологични предприятия в Китай с фокус върху нови енергийни зарядни решения за превозни средства. Чрез обединяването си с АББ ние ще бъдем по-добре позиционирани да осъществим следващия голям скок напред", подчертава Мао Чунхуа, изпълнителен директор на Chargedot.

Перспективите за глобалния пазар на инфраструктура за електрическата мобилност нарастват. От Grand View Research, Inc. прогнозират, че Азиатско-тихоокеанският регион се очаква да демонстрира най-голям ръст в този пазар. Китай вече може да се похвали с най-големия парк от електрически превозни средства в цял свят с 2 милиона броя, като потребителите получават подкрепа от инсентив система, подсигурена от правителството.

Шведско-швейцарската компания АББ откри своята най-нова производствена база в България в средата на септември тази година. Тя ще създаде още 420 работни места в областта на производството на продукти за електроснабдяване и електрообзавеждане, съобщиха от фирмата. Съоръженията включват производствено хале, административна част и логистични и диспечерски зони за дистрибуция на продуктите. Новият завод е инвестиция на зелено в размер на 7 млн. лева и е изграден до първата производствена база на АББ в Петрич. Производството предлага модерни работни места за заваряване, предварителен монтаж, окончателен монтаж и изпитване на модулна апаратура за монтаж на DIN-шина, разделени на ръчни и полуавтоматизирани операции.

"През последните 25 години АББ е инвестирала над 230 млн. лева в България и този завод е поредното доказателство за последователния ход на развитие на нашата компания в страната", заяви Десислава Михтарска, Управител на новия завод в Петрич. Новото производство е важна стъпка към бъдещето на АББ и създава мост между класическите продукти ниско напрежение, и нарастващия брой дигитални решения, които АББ доставя на своите клиенти по цял свят. Компанията си партнира с училища и университети с цел подкрепа на образованието около заводите й.

Първата производствена база на АББ в Петрич е построена през 1996 година. В нея се произвеждат продукти за управление ниско напрежение и монтиране върху DIN шина. Клиенти на завода са компании на АББ от Германия, Италия и Швейцария. Освен двете си производствени бази в Петрич, АББ разполага и с два завода за продукти ниско и средно напрежение в Раковски, както и производствена база за продукти високо напрежение в Севлиево. Във Варна компанията има и модерна сервизна станция за турбокомпресори, която обслужва клиенти както от българското, така и румънското крайбрежие на Черно море. Централният офис на АББ в България се намира в София. Компанията разполага с над 2800 служители в страната.