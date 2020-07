Звездата от "Отнесени от вихъра" Оливия де Хавиланд е починала на 104 години

Банкеръ Daily

Оливия де Хавиланд

Една от последните звезди от Златната ера на Холивуд - актрисата Оливия де Хавиланд, изиграла ролята на Мелани Хамилтън в "Отнесени от вихъра", е починала днес на 104 години, съобщават световните агенции. Тя си е отишла от естествена смърт в дома си в Париж, където живее в последните 60 години.

Актрисата има над 50-годишна кариера в киното и телевизията.

Оливия де Хавиланд (Olivia de Havilland) е френско-американска актриса от британски произход. Тя е родена на 1 юли 1916 г. в Токио.

Оливия де Хавиланд е печелила два пъти наградата "Оскар" за главна женска роля. През 1947 г. за участието си във филма "Сълзите на майката" и след това през

1950 г. за играта си в "Наследницата".

От 50-те години на ХХ век тя живее в Париж и много рядко се появява на публични места след прекратяването на актьорската си кариера през 1988 година.

Нейната по-малка сестра Джоан Фонтейн също е носителка на "Оскар". Поради голямата конкуренция между двете сестри те не си говорят от 1975 година.

Оливия е последната все още жива актриса, снимала се в главна роля в американския класически филм "Отнесени от вихъра" през 1939 година. Там тя играе Мелани Хамилтън.

През 2006 г. празнува 90-годишнината си. След смъртта на Луис Рейнър през 2014 г. де Хавиланд стана най-възрастната носителка на "Оскар" и бе сред последните живи актриси от 30-те години на двадесети век.

През 2010 г. президентът на Франция Никола Саркози я награждава с ордена на Почетния легион.

"Отнесени от вихъра" (Gone with the Wind) - американският филм от 1939 година е историческа романтична драма, заснета от режисьора Виктор Флеминг по сценарий на Сидни Хауърд. Филмът е направен по едноименния роман на Маргарет Мичъл от 1936 година. В главните роли играят Кларк Гейбъл и Вивиан Ли. Този филм държи рекорда по най-много продадени билети. Получава 10 "Оскар"-а - рекорд, който се задържа в продължение на 20 години и впоследствие е надминат само от "Бен Хур" – от 1960 г. и "Титаник" – от 1997 г. (с по 11 оскара).

За отбелязване е и фактът, че "Оскар" за най-добра поддържаща женска роля, присъден на Хати Макданиел я прави първият в историята афроамерикански актьор с подобно признание.

"Отнесени от вихъра" става символ на златния век на Холивуд.