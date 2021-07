Тръмп: Хитлер е направил много добри неща

Банкеръ Daily

"Адолф Хитлер е направил много добри неща". Доналд Тръмп e заявил това по време на визита във Франция през 2018 г., когато беше президент на САЩ, твърди журналист от в. "Уолстрийт джърнъл" в книга, която ще бъде публикувана на 13 юли, предаде Франс прес.

Тръмп отрича да е казал тези думи извън официалната програма на визитата си по повод 100-годишнината от края на Първата световна война, уточнява Майкъл Бендър, авторът на книгата "Frankly, We did win this election" (в превод "Честно казано, спечелихме тези избори"). Откъси от нея бяха публикувани в американски издания преди официалната й премиера.

Бендър твърди, че Тръмп е направил въпросното изказване по време на импровизиран "урок по история", който получил от тогавашния началник на канцеларията си Джон Кели. Бивш генерал от военноморските сили, Кели му припомнил кои държави на чия страна са били по време на конфликта и направил паралели между Първата и Втората световна война. Той изредил и всички жестокости, извършени от Хитлер.

Последвало изказването на Тръмп за Хитлер, което потресло Кели. Началникът на канцеларията на президента му казал, че греши. Тръмп обаче не променил позицията си и изтъкнал икономическото възстановяване на Германия при управлението на нацистите през 30-те години на миналия век, твърди Майкъл Бендър.

Журналистът, който се позовава на анонимни източници, казва, че тогава Кели отвърнал на Тръмп: "Не може да говорите хубави неща за Хитлер. Изобщо."

Бендър твърди също, че Тръмп е бил потресаващо невеж за историята, по-конкретно за робството и за сегрегацията в Съединените щати.

Визитата на тогавашния президент на САЩ във Франция през 2018 г. предизвика и друга полемика, припомня АФП. Той анулира посещението си на американското военно гробище близо до Париж с аргумента, че метеорологичните условия са неблагоприятни. Според сп. "Атлантик" обаче Тръмп просто нямал интерес към подобна визита.

"Защо трябва да ходя на това гробище? То е пълно с лузъри", казал тогавашният президент на САЩ на свои сътрудници, написа американската медия миналата година, като цитира анонимни източници.

Тръмп освен това нарекъл 1541-те американски военни, загинали по време на битката при гората Бело "кретени", преди да попита кои са били "добрите" в този конфликт, обяви още "Атлантик" през септември.

Тогава Белият дом отрече всички тези твърдения.