Светът се сбогува с Кен Хенсли, автора на "Джулай морнинг"

Банкеръ Daily

Кен Хенсли (Ken Hensley) - британският рокмузикант – пианист и вокал, почина на 75-годишна възраст.

Името му става световно популярно като член на емблематичната рок група "Юрая Хийп" от 70-те години на миналия век. Той е автор или съавтор на повечето от превърналите се в класически композиции, песни на групата, сред които: Look at Yourself, Lady in Black, Easy Livin, July Morning и много други. Всичко това превръща Хенсли в една от най-значимите фигури в историята на рок музиката.

„July Morning“ е издадена през 1971 година в албума Look at Yourself.

От 80-те години музикантът се отдава на солова кариера и участва в проекти на различни музиканти.

След 2000 г. Кен Хенсли неколкократно е гостувал в България за съвместни проекти и концертни изпълнения с българските рок групи Сънрайз и Б.Т.Р.

Музиката на "Юрая Хийп" (Uriah Heep) - английската рок група, образувана през 1969 г., съдържа елементи на прогресив рок, арт рок, хард рок и хеви метъл. Най-успешните ѝ години са между 1970 и 1976-а. В този период групата е най-продуктивна (записва по близо два албума за година). Основен композитор през този период е Кен Хенсли. Съставът с най-високите постижения в биографията на групата включва Дейвид Байрън, Кен Хенсли, Мик Бокс, Гари Тейн и Лий Кърслейк. „Юрая Хийп“ (групата е кръстена на двете имена на героя от романа "Дейвид Копърфийлд" на Чарлз Дикенс .

„Юрая Хийп“ са първата световноизвестна хард рок група, която гостува в България по време на комунистическия режим. Това става през август 1988 г., като изнасят около 25 концерта в най-големите български градове.