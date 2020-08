Световната банка преустановява публикуването на рейтинга Doing Business

Банкеръ Daily

Световната банка е взела решение да спре планираната за октомври публикация на рейтинга Doing Business, в който всяка година се оценяват условията за правене на бизнеса в различните страни по света. Това е свързано с необходимостта да се проучат нарушенията, допуснати при събирането на данните. Това става ясно от разпространено съобщение от Световната банка, което ТАСС цитира.

"Публикацията на рейтинга Doing Business ще бъде спряна за времето на провеждане на разследването (на нарушенията)", е отбелязано в документа.

От Световната банка отбелязват, че ще бъде проведен "систематичен преглед и оценка на изменението на данните" в последните пет публикации на Doing Business. "Открити са редица нарушения, отнасящи се до изменение на данните в отчетите за Doing Business - 2018 и Doing Business - 2020, публикувани през октомври 2017 и 2019 година (съответно). Измененията в данните не са в съзвучие с методологията на Doing Business", се подчертава в съобщението.

От финансовата организация отбелязват, че "ще се действа въз основа на получените резултати" и ще се коригират излезлите вече в тези публикации данни по страни, "който най-много са пострадали от тези нарушения".

"Съветът на изпълнителните директори на Световната банка е информиран за така създалата се ситуация, както и властите в страните, който най-много са пострадали от допуснатите нарушения (при събирането) на данните", уточняват от финансовата организация.

През 2019 година Русия се придвижи с три позиции нагоре до 28 място. През октомври миналата година изпълнителният директор на банката от Руската федерация Роман Маршавин, коментира, че мястото на Русии в рейтинга Doing Business на Световната банка трябва да е по-високо от 28-то, тъй като банката не е отчелавсички извършени в страната реформи. Русия е предложила да се усъвършенства методиката за събиране и изчисляване на показателите, като те са приети и проучени от Световната банка.