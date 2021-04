Счетоводни грешки сринаха акциите на компанията Atos с 22%

Банкеръ Daily

Централата на Atos в Безон (Франция).

Счетоводни грешки са причината акциите на френската компания за информационни технологии Atos да преживеят най-големия си срив в последните три години. Информация от фирмата показва, че одитори са открили пропуските в две от звената ѝ в Съединените щати - Atos IT Solutions and Services и Atos IT Outsourcing Services, съобщава Bloomberg.

Базираната в Париж компания има бизнес и у нас.

Atos Bulgaria Competency Center, част от френския IT гигант Atos, е създаден пред 2017 година в София и предоставя IT решения и услуги за индустрията за производство и дистрибуция на бързооборотни стоки. Центърът осигурява експертно обслужване по време на целия жизнен цикъл на един проект – от консултирането и планирането, през изпълнението, до продължаващата във времето поддръжка.

Припомняме, че Atos има петгодишен договор с Coca-Cola Hellenic Bottling Company (CCHBC), една от най-големите бутилиращи компании на продуктите на Coca-Cola Company в света, и е сред най-големите клиенти на компанията. През 2017 г. французите придобиха и 100% от българската компания „ИнфоПартнерс“ - основният доставчик на ИТ решения за CCHBC. Тя пък стана основата на изградения в София глобален център за компетенции. Atos пое разработването и управлението на ключови ИТ приложения, с които ще подпомага бизнеса на бутилиращата компания. Центърът е глобален инкубатор за иновации в областта на ИТ услугите за хранително-вкусовата промишленост.

Atos

(Atos S. E., по-рано - Atos Origin) е френска корпорация, специализирана в системна интеграция, ИТ консултации, аутсорсинг на бизнес процеси, облачни услуги, решения в сферата на сигурността и управление на големи бази данни. Компания Atos работи по целия свят под брендовете Atos, Atos | Syntel и Unify.

Atos е образувана през 1997 година в резултат от сливането на две френски консултантски компаний Axime и Sligos. Разширението й е свързано с предица от сливания и поглъщания, които започват през 2014 година.

Компанията, за която работят 110 000 служители, има оборот през 2019 г. от 12.2 млрд. евро. Чистата й печалба пък е 414 млн. евро.

Акциите на Atos се търгуват на паневропейската фондова борса Euronext NV, която има филиали в Белгия, Нидерландия, Франция и Португалия.