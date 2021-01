Приказките за малката Алиса правят Луис Карол световноизвестен

Банкеръ Daily

Той умира от пневмония след грип на 14 януари 1898 г. в Гилдфорд, графство Съри, недалеч от Лондон.

Чарлс Латуидж Доджсън (Charles Lutwidge Dodgson), по-известен с псевдонима си Луис Карол (Lewis Carroll), е разностранно развита личност - той е писател, философ, математик, логик и фотограф. Променил е името си, защото е искал да се представя като детски автор, а в живота е бил преподавател по математика в Оксфорд.

Неговите най-известни произведения са „Алиса в Страната на чудесата“ (1865 г.) и „Алиса в Огледалния свят“ (1871 г.). Двете части са написани за истинско момиче, с което Луис Карол се запознава, когато то е на четири години. Момиченцето се казва Алиса и е дъщеря на декана на колежа, в който преподава.

На 4 юли 1862 г. Чарлз Доджсън извежда своята малка приятелка Алиса Лидъл, заедно с двете ѝ сестри Лорина и Едит, на разходка с лодка по река Темза. Момичетата помолили придружителя да им разкаже забавна приказка, измислена от него. Тогава младият професор съчинил „Алиса в страната на чудесата“. После по молба на децата написал приказката в тетрадка, която украсил със свои рисунки и им я поднесъл като коледен подарък още същата година. Случайно ръкописа попада в ръцете на писателя за деца Джордж Макдоналд, който убеждава Доджсън да издаде книгата.

„Алиса в Страната на чудесата“ (Alice's Adventures in Wonderland) е детски роман, излязал за първи път като книга на 4 юли през 1865 година.

Книгата е приказна история, чийто главен персонаж е малко момиченце на име Алиса. Следвайки говорещ бял заек, попада в непознат и напълно объркан свят, пълен с причудливи и фантастични персонажи, много от които са алюзия към личните приятели на Доджсън. Самата Алиса е вдъхновена от реално съществуващо момиче, близка на автора. През 1871 г. излиза продължението на романа, озаглавено „Алиса в Огледалния свят“.

Произведението се смята за изключително популярно и влиятелно в световната литературата, насочено стриктно към малките читатели, но обичано еднакво и от по-възрастните. Творбата изобилства със сатира, символизъм и абстракции, което я прави един от най-характерните представители на литературния нонсенс. Повествователни линия и структура на „Алиса в страната на чудесата“ оказват огромно влияние върху жанровото развитие на фентъзито. По приказната творба са създадени множество театрални, филмови и телевизионни адаптации.

„Алиса в Огледалния свят“ (оригинално заглавие на английски: Through the Looking-Glass, and What Alice Found There – През огледалото, и какво откри Алиса там) е книга за деца, написана през 1871 година, тогава е и първото й издание. Тя е и продължение на „Алиса в Страната на чудесата“ . Определяна е като литературен нонсенс.

В „Алиса в Огледалния свят“ не се споменават събитията от предходната книга. Главната героиня и в двете творби е Алиса. Нейната котка Дайна също присъства и в двете книги, като във втората има две котенца.

Имената на вестоносците Зай Ек и Шап Кар от „Алиса в Огледалния свят“ са препратка към (Мартенския) Заек и (Лудия) Шапкар от първата книга за Алиса. В оригинала на английски имената са омофони – съответно: Haigha – (The March) Hare и Hatta – (The Mad) Hatter. Този ефект на еднакво звучене с различно графично представяне е предаден при превода по единствения възможен начин в българския език – чрез разделяне на имената на две.

Илюстраторът Джон Тениел, работил с Луис Карол, изобразява двамата герои, подобни на техните двама предшественици от „Алиса в Страната на чудесата“. Самата Алиса, обаче, не ги възприема като познати в хода на книгата.

Въпреки че не се появява във втората книга, сестрата на Алиса се споменава и тук.