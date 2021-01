Починал е собственикът на The Daily Telegraph сър Дейвид Баркли

Банкеръ Daily

Британският милиардер и собственик на медиахолдинга Telegraph Media Group Дейвид Баркли, който бе на 86 години, е починал след непродължително боледуване. За това съобщи вестник The Daily Telegraph.

Дейвид Баркли заедно със своя брат близнак Фредерик в началото на 60-те години на миналия век се занимавали с ремонт на помещения, покупки и отдаване под наем. След това те правят състояние в хотелския бизнес и търговията. През 2004 година бизнес империята им се разширява със закупуването на Telegraph Media Group, в която влизат вестниците The Daily Telegraph и The Sunday Telegraph, а също така и обществено-политическото списание The Spectator. Тяхна собственост са и емблематичните хотели The Ritz.

The Daily Telegraph е основан през 1855 година. Вестикът е известен със своята лоялност към Консервативната партия. През 2019 година по време на изборите за лидер на Консервативната партия изданието поддержаше кандидатурата на Борис Джонсън, който пък по-рано е бил нейн щатен кореспондент в Евросоюза, редактор и колумнист.

Дейвид Баркли е роден в Западен Лондон през 1934 година.