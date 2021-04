Почина председателят на "АЛДЕ" Ханс ван Бален

Банкеръ Daily

Ханс ван Бален

Починал е президентът на Алианса на либералите и демократите за Европа (АЛДЕ) Ханс ван Бален, съобщава Франс прес, като се позова на нидерландската национална информационна агенция АНП.

Ван Бален (на 60 г.) бе представител на дясноцентристката Народна партия за свобода и демокрация (НПСД) на нидерландския премиер Марк Рюте.

В продължение на десет години (2009-2019 г.) Ханс ван Бален беше евродепутат и специализира в областта на сигурността, отбраната и външните работи.

Преди това той е бил член на Камарата на представителите в Холандия от 1999 до 2002 г., председател на Либералния Интернационал (2009-2014 г.) и председател на партия АЛДЕ (от 21 ноември 2015 до 29 април 2021 г.).

Еврокомисарят Маргрете Вестагер написа в "Туитър": „Наистина тъжно е да науча, че Ханс ван Бален е починал. Той беше най-добрият човек и най-отдаденият европеец. Партията АЛДЕ няма да бъде същата без него. Ще ми липсва толкова много. Почивай в мир."

Партия "Алианс на либералите и демократите за Европа"

(АЛДЕ; Alliance of Liberals and Democrats for Europe Party) е европейска политическа партия, включваща около 60 либерални партии, главно от страните от Европейския съюз.

Основана през март 1976 година в Щутгарт като Федерация на либералните и демократически партии в Европа, тя приема сегашното си име през 2012 година. Партията има 65 представители в Европейския парламент. Сред членуващите в АЛДЕ партии най-голямо присъствие в Европейския парламент имат "Граждани" (Испания), "АНО 2021" (Чехия) и Свободната демократическа партия (Германия).

В АЛДЕ членува една партия от България - Движението за права и свободи.