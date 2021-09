Обявиха шорт листата за литературната награда „Букър“

Банкеръ Daily

Дебютният роман Shuggie Bain на шотландеца Дъглас Стюарт бе отличен с наградата „Букър“ за 2020 година,

Стана известна шорт листата за литературната награда "Букър“ (Booker Prize). През тази година в краткия списък не успя да попадне нобеловият лауреат Кадзуо Ишигуро, съобщи във вторник на пресконференция Майя Джасаноф, председател на жюрито.

В шорт листа са включени трима автори от Съединените щати – носителят на награда „Пулицър“ през 2019 година Ричард Пауърс с романа си Bewilderment, Меги Шипстед с книгата Great Circle и Патриша Локвуд – с No One is Talking About This. В списъка са още Анук Арудпрагазам от Шри Ланка с книгата A Passage North, Деймън Гелгут от ЮАР - с The Promise, и Надифа Мохамед от Сомалия - с The Fortune Men. Мохамед има британски паспорт.

Книгите, които попаднаха в краткия списък, са били избрани измежду 158 произведения, публикувани във Великобритания или Ирландия след 1 октомври 2020 година. Името на победителя, който ще получи заедно с наградата и 50 хил. лири (69 хил. долара), ще стане известно в началото на ноември.

„Букър“

е съкратеното и по-известно название на наградата „Мен Букър“ (Man Booker Prize). Тя е за най-добър оригинален роман, написан на английски език и/или публикуван във Великобритания. Присъжда се от Man Group.

Наградата се присъжда от 1969 г. насам ежегодно за роман, написан на английски език от гражданин, от която и да е от страните в Общността на нациите или Ирландия. Общността на нациите (Commonwealth of Nations), наричана в миналото и Британска общност, е международна организация, която включва 53 независими днес държави, които са били част от Британската империя (с изключение на Мозамбик и Руанда). Основната цел на Общността е да създава атмосфера на икономическо сътрудничество между членуващите държави, както и разпространението на демокрацията и ефективното управление.

„Букър“ е сред най-престижните награди за литература в света. За пръв път е връчена през 1969 година на британеца П.Х. Нюби за романа „Нещо, което да отговаря за“. Сред най-прочутите нейни носители са Надин Гордимър, Айрис Мърдок, Уилям Голдинг, Салман Рушди, Маргарет Атууд, Иън Макюън и други.