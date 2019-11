Норман Мейлър е един от пионерите на новата журналистика

Банкеръ Daily

Норман Мейлър е двукратен носител на "Пулицър" (1969 и 1980 г.).

На днешния ден можем да си спомним за Норман Кингсли Мейлър (Norman Kingsley Mailer) - изтъкнатият американски писател, публицист, драматург, сценарист и филмов режисьр, известен с активната си политическа позиция, често остро критична към правителството на САЩ. Той е починал на 10 ноември 2007 г. в Ню Йорк.

Той е един от пионерите (заедно с Труман Капоти, Том Улф и Джоан Дидиън) на новата журналистика (изкуството на репортажа с литературни елементи).

Под името нова журналистика (на английски: new journalism) е известен стилът на журналистическо писане чрез похвати на художествената литература (диалог, аз-форма и други), който се налага през 60-те и 70-те години на ХХ век в някои средства за масова информация в САЩ (например The New Yorker или Rolling Stones) и в творбите на някои публицисти (като Том Улф, Норман Мейлър, Труман Капоти, Хънтър С. Томпсън и други). Название се установява трайно след издаването в 1973 г. на сборника с репотажи New Journalism, съставен от Том Улф (Tom Wolfe) - американски журналист и писател на произведения в жанра драма, публицистика и документалистика.

Труман Капоти (Truman García Capote), е американски журналист и романист. Творбите му са световноизвестни и признати за класика. Най-известното му произведение е "Хладнокръвно" (1965 г.). В него подробно е пресъздаден животът на всички, свързани с убийството на едно фермерско семейство година по-рано. Капоти нарича творбата си "неизмислен роман", смесица от факти и фикция - жанр, който той смята за свое изобретение. Много от неговите романи, пиеси и истории са екранизирани.

Хънтър Стоктън Томпсън (Hunter Stockton Thompson) е американски журналист и писател, който се нарежда сред легендите на американската журналистика. Считан е за първия и най-яркия представител на гонзо журналистиката. Тя е субективен стил на журналистическо повествование, който се води от първо лице, характеризиращ се с преувеличени оценки и груба лексика. Считана е за клон на жанра нова журналистика. В нея репортерът е непосредствен участник в описаните събития и използва личния си опит и емоции, за да подчертае основния смисъл на тези събития. Основни елементи на този тип журналистика са използването на цитати, сарказъм, осмиване, преувеличение и жаргонна лексика.

Норман Мейлър е роден в еврейско семейство в Лонг Бренч в Ню Джърси. Баща му Айзък Мейлър е счетоводител, роден в Южна Африка, а майка му Фени Шнайдър ръководи бюро за домашни помощници и за медицински сестри. Има сестра, която е с четири години по-малка. Норман израства в Бруклин в Ню Йорк и през 1939 г. постъпва в Харвард. Там изучава инженерни науки, като същевременно се занимава с писателство.

На 18 години публикува първия си разказ, за който печели награда в колежа. След като завършва през 1943 г. е мобилизиран и участва във Втората световна война. Продължава да учи в Сорбоната в Париж. Първият му роман - "Голите и мъртвите", излиза през 1948 година. Книгата е преведена и на български език и е публикувана от издателство "Народна култура" през 1986 година.

Писателят се жени шест пъти, има осем биологични деца и едно осиновено.

