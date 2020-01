Мадлин Олбрайт е първата жена държавен секретар на САЩ

Банкеръ Daily

На днешния ден през 1997 г. Мадлин Олбрайт става първата жена, заела поста държавен секретар на САЩ. Мнозина я помнят и като "жената с брошката", заради това бижу, което много обичала да носи.

През 2009 г. хит сред изложбите в музеите в Ню Йорк е била експозиция, представяща брошките на Мадлин Олбрайт. Експозицията е била изложена в Музея на изкуствата и дизайна в Голямата ябълка и е включвала около 200 брошки, които е носила Олбрайт по време на различни прояви. Клюката говори, че тя подбирала брошката в съответствие с настроението си. Например, Олбрайт си слагала винаги брошка с формата на пчела, когато предчувствала, че тонът на дадена среща щял да стане язвителен.

Формата на брошките на Олбрайт е най-разнообразна - от традиционни американски символи, като американското знаме или орел, до фигури на животни, цветя или насекоми. Брошките на бившия аме,икански държавен секретар нямат голяма парична стойност, защото не са дизайнерски произведения, а са купувани от обикновени бижутерски магазини.

Експозицията тогава, обиколила САЩ, като придружена и от книгата на Олбрайт: "Разчетете моите брошки - истории от кутията с бижута на един дипломат".

Мадлин Корбел Олбрайт (на английски: Madeleine Korbel Albright, с рождено име Мария Яна Корбелова, на чешки: Marie Jana Korbelová) е американски дипломат и политик от Демократическата партия. Тя е държавен секретар на САЩ при президента Бил Клинтън от 1997 г. до 2001 г. Първата жена държавен секретар, Олбрайт е силно критикувана от опонентите си заради твърдата ѝ подкрепа на санкциите срещу правителството на Ирак.

Мадлин Олбрайт произхожда от семейство на чешки евреи, приели католицизма. Родена на 15 май 1937 г. в Прага, още като малка получава прозвището „Мадленка“, както я наричала баба ѝ. Славяно-чешкото ѝ име се закрепя по време на образованието ѝ в швейцарски пансион. Баща ѝ Йозеф Кербел е чехословашки дипломат в Белград. Дъщеря му Мадлен встъпва в лоното на Епископалната църква или Англиканската църква на САЩ. През 1939 г. семейството на Мадлен напуска протектората Бохемия и Моравия и се установява в Лондон. След края на Втората световна война семейството се връща в Чехословакия, където Йозеф Кербел отново постъпва на дипломатическа служба - посланик на Чехословакия в Югославия на Йосип Броз Тито. След като властта в Чехословакия е завзета от комунистическата партия, Йозеф Кербел отново бяга със семейството си от страната, емигрирайки в САЩ. Учила е в Колумбийският университет (официално: Колумбийски университет в град Ню Йорк, Columbia University in the City of New York) - най-старото висше училище в щата Ню Йорк и петото най-старо висше учебно заведение в САЩ изобщо. Колумбийският университет администрира годишната награда за журналистика „Пулицър“. Олбрайт е учила и в „Джонс Хопкинс“ (The Johns Hopkins University) - изследователски частен университет в град Балтимор, щата Мериленд. Носи името на американския бизнесмен и филантроп Джонс Хопкинс.

Мадлин Олбрайт е номинирана от президента Бил Клинтън на 5 декември 1996 г. за Държавен секретар на САЩ. Тя е първата жена, заемала този пост в историята на САЩ (1997-2001 г.). Пред това Олбрайт е заемала длъжностите постоянен представител на САЩ към ООН (1993-1997 г.), член на Кабинета на президента Бил Клинтън, член на Националния Съвет за сигурност, президент на неправителствената организация Център за национална политика. Този център е създаден през 1981 г. от представители на правителството, промишлеността, труда и образованието и има за своя цел проучване и обсъждане на различни вътрешни и международни събития.

От 1981-1982 г. на Олбрайт е присъдена дружествената награда на международния център „Удроу Уилсън“ (Woodrow Wilson) – интернационален център за стипендианти, за спечелен конкурс с тема за Ролята на пресата в политически промени в Полша през ранната 1980 година. Мадлин Олбрайт е и старши сътрудник по въпросите на съветските и източноевропейските контакти в Центъра за стратегическите и международни проучвания, водейки проучване за развитието и тенденциите в СССР и Източна Европа преди падането на Берлинската стена.

Олбрайт посещава България през 1999 г., подготвяйки първата визита на действащ американски президент в историята на страната - тази на Бил Клинтън в края на ХХ век.

Държавният секретар на САЩ (United States Secretary of State) е член на правителството на САЩ, който оглавява Държавния департамент на страната (понякога погрешно наричан Министерство на външните работи на САЩ) и отговарящ за оперативното ръководство и провеждане на външната политика на САЩ. Еквивалентът на длъжността в другите държави обикновено е министър на външните работи (външните отношения). Длъжността е създадена на 13 януари 1781 година. До момента 70 човека са заемали този пост.