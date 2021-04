Конгресът на САЩ утвърди Саманта Пауър на поста шеф на USAID

Банкеръ Daily

Сенатът на американския Конгрес е утвърдил кандидатурата на бившия постоянен представител в ООН Саманта Пауър на поста ръководител на Американската агенция за международно развитие (United States Agency for International Development, USAID).

Президентът на САЩ Джо Байдън внесе кандидатурата на Пауър за разглеждане в Сената през февруари. Тя получи подкрепата на 68 сенатори, а 26 законодатели бяха против. В близките дни тя ще положи клетва.

Лауреатът на награда "Пулицър" за 2003 година, 50-годишната, родена в Ирландия, Саманта Пауър е заемала поста на постоянен представител на САЩ в ООН в администрацията на 44-я американски президент Барак Обама от 2013 до 2017 година.

Създадената през 1961 година Американската агенция за международно развитие е висшият федерален орган на държавното управление на страната за оказване на помощ на други страни. Ръководителят на агенцията и неговият заместник се назначават от президента със съгласието на Сената и действат в координация с Държавния департамент. В съответствие с устава, основните направления на дейността на агенцията е оказване на поддържка в областта на търговията, селското стопанство, за развитие на здравеопазването, в хуманитарната сфера и в икономиката, а също така оказване на помощ в усилията по предотвратяване на конфликти и за развитие демокрацията в другите страни.

Американската агенция за международно развитие

е държавна институция в САЩ, която администрира невоенната чуждестранна помощ, предоставяна от САЩ на други страни.

Агенцията е създадена от президента Джон Кенеди на 3 ноември 1961 година на мястото на дотогавашната Администрация за международно сътрудничество. Тя е независима федерална агенция, но дейността ѝ във връзка с външната политика се координира с президента на САЩ, държавния секретар и Съвета за национална сигурност.

Саманта Пауър е политолог и журналист, професор в Харвардския университет. Тя е лауреат на наградата "Пулицър" през 2003 година за книгата си "A Problem from Hell": America and the Age of Genocide", разказваща за етническите чистки (започвайки от геноцида над арменците и завършвайки със събитията в Косово) и реакцията към тях на правителствата на САЩ.

Тя е била старши съветник на Барак Обама по въпросите на външната политика по време на предизборнта му кампания.