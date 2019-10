Книгата "Мечо Пух" е любима и на децата и на възрастните

Банкеръ Daily

На днешния ден през 1926 г. излиза първото издание на детската книжка "Мечо Пух" от английския писател Алън А. Милн.

Алън А. Милн се запознава с младия илюстратор Ърнест Шепърд в редакцията на английското списание "Пънч". Първоначално е доста скептично настроен към уменията на младия художник, наричайки го понякога "напълно безнадежден". Когато започва да търси илюстратор за книгата си "Мечо Пух" обаче, популярният и авторитетен по това време писател Е.В. Лукас му препоръчва именно Шепърд. Милн се колебае доста, но все пак решава да му възложи задачата и впоследствие остава изключително доволен от илюстрациите. В работата си над книгата, Шепърд се вдъхновява от Гроулър (плюшения любимец на своя син Греъм), а не от играчката на Кристофър Робин. Така се ражда първият образ на мечето Пух, известен като "класически" или "оригинален".

"Мечо Пух" ("Winnie-the-Pooh") е една от най-популярните книги за деца (въпреки че авторът ѝ казва за нея, че тя е предназначена не толкова за деца, колкото за детето във всеки възрастен). Тя е първата от поредицата истории за плюшеното мече Мечо Пух, Кристофър Робин и техните приятели от Голямата гора.

През 1925 г. Алан А. Милн и съпругата му Дафне се преместват от Лондон в Хартфилд, Източен Съсекс, в малко имение от XVI век, наречено "Кочфорд фарм" (Cotchford Farm). Къщата им граничи с гората Ашдаун, която всъщност е реалното съответствие на "Сто-акровата гора" ("Hundred Acre Wood"; в българския превод - "Гората" и "Голямата гора"), която е главната сцена на действията в книгата.

Алан А. Милн се вдъхновява от приятелството на сина си с мечката Уини и от игрите му с плюшения Пух и започва да ги описва. Появяват се историите за приключенията на Мечо Пух, Кристофър Робин и техните приятели от Гората (базирани също върху реално съществуващи плюшени играчки на малкия Кристофър) - Прасчо, Ийори, Тигър, Кенга и Ру. Други герои от книгата, като Заека и Бухала, са вдъхновени от истински животни, виждани в покрайнините на гората Ашдаун.

На 24 декември 1925 г. първите две глави от "Мечо Пух" са публикувани във вестник "Лондон Ивнинг Нюз" (London Evening News) под заглавието "Детска приказка от A. А. Милн". На следващия ден - Коледата на 1925 г., са излъчени и по радио BBC с гласа на Доналд Калтроп.

На 14 октомври 1926 г. лондонското издателство "Methuen" издава "Мечо Пух". През същата година американското издателство "E. P. Dutton" публикува книгата в САЩ.

Издадена е през 1926 г. и постига незабавен успех както в Европа, така и в САЩ. Продажбите ѝ надскачат всички рекорди в рамките на две години след първата ѝ поява. Приема се еднакво добре от деца и възрастни, преведена е на повече от 25 езика.

На следващата година същите две издателства отпечатват детската стихосбирка "Вече сме на шест" ("Now We Are Six") - сборник с детски стихове с илюстрации на героите от "Мечо Пух", а през 1928 г. издават и книгата "Къщичката в къта на Пух" ("The House at Pooh Corner").

През 1960 г. "E. P. Dutton" превежда и издава "Мечо Пух" на латински език (Winnie ille Pu). Това издание е единственият чуждоезиков бестселър в ранглистата на Ню Йорк Таймс (The New York Times) за 1960 г. и единствената книга на латински език, попадала някога в тази класация.

През 1973 г. "Methuen" издава "Мечо Пух" с цветни илюстрации. Година по-късно отпечатва цветно издание и на "Къщичката в къта на Пух".

В България "Мечо Пух" има три издания - от издателствата "Народна младеж" (1979 г.), "Отечество" (1988 г.), "Пан" (2002 г.) и "Книгоиздателска къща Труд" (2006 г.).

През 1996 г. WaterStone’s - водеща издателска фирма в Англия, поставя книгата на 17-то място сред стоте най-четени книги на ХХ век.

През 1930 г. Стивън Шлезинджър откупува от А.А. Милн изключителните търговски права върху произведенията за Мечо Пух с цел производството и разпространението на стоки, филми, записи, телевизионни участия на територията на САЩ и Канада. В продължение на двадесет години Шлезинджър продава продукти под марката, създавайки първата играчка "Пух", както и първия запис, радио излъчване, анимационен филм. Шлезинджър налага останалия и до днес популярен образ на мечето с червено елече.

През 1933 г. излиза първият цветен филм за Пух (в червено елече) и неговите приятели.

През 40-те години на миналия век производители като Агнес Бруш в САЩ и Чад Вали във Великобритания създават първите плюшени мечета "Пух" (отново в червено елече).

След като Уолт Дисни придобива правата върху тях, образите на Мечо Пух и останалите персонажи от книгата претърпяват допълнителни модификации, приемайки постепенно облика, познат и до днес.