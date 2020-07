Канадският банков елит бойкотира "Фейсбук"

Банкеръ Daily

Най-големите канадски банки потвърдиха официално, че са се включили в разрастващия се бойкот срещу "Фейсбук", започнат от американски групи за граждански права. Те искат от най-голямата социална медийна мрежа в света да блокира речта на омразата. Повече от 400 компании вече са изтеглили рекламите си от "Фейсбук" в отговор на кампанията "Спрете омразата с цел печалби", тръгнала след смъртта на чернокожия Джордж Флойд, задушен от полицай по време на ареста му в Минеаполис на 25 май.

Канадските кредитори Royal Bank of Canada, Toronto-Dominion Bank, Bank of Nova Scotia, Bank of Montreal, National Bank of Canada и Canadian Imperial Bank of Commerce обявиха, че временно спират да рекламират на платформите на "Фейсбук" през юли. Най-голямата федерация от кредитни съюзи в Канада - Desjardins Group - пък информира на уебсайта си на 2 юли, че един месец няма да пуска реклами във "Фейсбук" и в "Инстаграм" и "прекъсва всякакви извънредни ситуации, при които трябва да се свързва с членовете или с клиентите си".

"Фейсбук" е откликнал на проверките за съблюдаване на гражданските права и е забранил достъпа на 250 организации на бели расисти до "Фейсбук" и "Инстаграм", съобщава говорител на компанията. Мениджърите й вече са направили сериозни инвестиции в изкуствен интелект, който открива почти 90% от всички изблици на враждебност дори преди потребителите да съобщят за тях.

Bank of Montreal обяви, че продължава диалога с "Фейсбук" за промените, които социалната мрежа може да направи на платформите си, за да намали разпространението на проявите на неприязън. Royal Вank of Canada пък смята, че един от начините да помогне на клиентите и на общностите е да се противопостави на "дезинформацията и на омразата, които помагат на системния расизъм да се разпространява още повече".