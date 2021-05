Италия - победител на Евровизия’ 2021

Банкеръ Daily

Група "Монескин" по време на изпълнението си на конкурса "Евровизия" 2021.

След изключително оспорвана надпревара Италия стана победител на песенния конкурс „Евровизия“ 2021, след като зрителският вот (изразяващ се в 318 точки - от тях 12 от България) я изстреля на върха. Така песента Zitti e buoni на рок групата "Монескин" събра общо 524 точки (206 от националните журита) и изпревари Швейцария и Франция, които бяха първите две страни - победителки след вота журитата, състоящи се от професионалисти, от 39-те страни, участващи в конкурса.

„Рокендролът няма да умре“ – обяви от сцената фронтменът на групата „Монескин“.

Българската представителка на "Евровизия" – Виктория, която участва с песента си Growing Up Is Getting Old, спечели 30 точки от зрителския вот, а две национални журита я определиха за свой фаворит – на Молдова и на Португалия.

Очаквайте подробности...