"Имам една мечта", каза преди 56 години Мартин Лутър Кинг

Кинг изнася най-известната си реч, "Имам една мечта!", във Вашингтон през август 1963 г.

На днешния ден през 1963 г. Мартин Лутър Кинг Младши (на английски: Martin Luther King, Jr.) произнася прочутата си реч "Имам една мечта" пред 250 000 участници в похода за граждански права на чернокожите до Мемориала на Ейбрахъм Линкълн във Вашингтон.

"Имам една мечта" (I Have a Dream) е 17-минутна реч на на Мартин Лутър Кинг, в която той призовава към световен мир и зачитане на правата на хората от всички раси, религии и държави. Произнесена на стълбите на Линкълн Мемориал, тя става символ на борбата за права на чернокожите в Съединените американски щати.

....Имам една мечта, че моите четири деца един ден ще живеят в нация, където няма да бъдат преценявани по цвета на кожата им, а според техния характер. Имам една мечта днес!....

В нея той прокламира разширяването на обхвата на традиционните американски ценности, включвайки в него представата за общество, игнориращо цвета на кожата. С тази реч Кинг утвърждава своята репутация на един от най-значимите оратори в американската история.

Мартин Лутър Кинг е лидер на една от така наречените "Big Six" (6-те големи) организации за граждански права, които организират похода (марша) до Вашингтон през 1963 година, наричан Марш за работни места и свобода. Президентът Джон Кенеди в началото се противопоставя на този поход и след разговори с лидерите и по-специално с Мартин Лутър Кинг, фокусът и целите на марша са променени. Поради тази причина Малкълм Екс (Malcolm X) - борец за правата на афро-американците в САЩ през 50-те и 60-те години на ХХ век, го нарича „Фарс до Вашингтон“ вместо Марш до Вашингтон.

Въпреки всичко по време на този марш са направени съвсем конкретни искания:



да се прекрати расовата сегрегация в обществените училища;



да се прокарат закони, които да осигуряват еднакви граждански права;



в частност да се гласува закон, който да забрани расовата дискриминация при наемане на работа;



да се защитят всички активисти и членове на обществени организации от насилието на полицията;



2 долара на час минимална заплата.



Въпреки противоречията, напрежението и несъгласията, възникнали преди и по време на похода, той може да се характеризира като успешен. В него участват около 250 000 души от различни етнически и социални групи, включително известни личности като певеца Хари Белафонте, актьорите Сидни Поатие и Марлон Брандо. По това време е събитието, което събира най-много хора в цялата история дотогава. От стъпалата на паметника на Ейбрахам Линкълн Мартин Лутър Кинг произнася своята знаменита реч "Имам една мечта" (I Have a Dream), която е посрещната с много ентусиазъм и одобрение. Тя остава и до днес една от най-известните речи в цялата история на САЩ и завършва с думите:

"...I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character."

В речта си Кинг призовава към световен мир и зачитане на правата на хората от всички раси, религии и държави. Кинг често говори и от позицията на пастор. Той посвещава живота си на борбата за социална справедливост. През 1964 година става най-младият лауреат на Нобелова награда за мир, дадена му за усилията му да прекрати расовите предразсъдъци с помощта на мирни средства.

Мартин Лутър Кинг е американски духовник и общественик и един от водачите на Афроамериканското движение за граждански права. Кинг става баптистки пастор и още в началото на своята кариера става защитник на гражданските права, превръщайки се с времето в една от иконите на американския прогресизъм.