 Грета Тунберг "подгрява" срещата на върха за климата в Глазгоу

Банкеръ Daily

Шведската активистка Грета Тунберг отново нападна лидерите на големите държави, че отричат мащаба на климатичната криза и прибягват до хитрост с изчисленията за емисиите на въглероден диоксид в атмосферата, Нейните коментари дойдоха преди преговорите за климата на ООН, които ще започнат в Глазгоу на 31 октомври, пише "Гардиън".

Позицията на Тунберг отразява неотдавнашните забележки на британската кралица. Елизабет II, която осъди световните лидери за бездействие по отношение на климатичната криза, след като призна, че е „раздразнена“ от хора, които „говорят, но не правят нищо“.

Тунберг разкритикува Обединеното кралство, САЩ и Китай за манипулиране на статистиката.

"От 1990 до 2016 г. Обединеното кралство намали териториалните си емисии с 41 процента. Но ако вземем предвид съвкупността от емисиите му, включително потреблението на вносни стоки, международна авиация, корабоплаване и други подобни, намалението ще бъде около 15 процента. И това е без да се вземе предвид изгарянето на биомаса, както в завода на Дракс в Селби. Според анализа тази силно публично финансирана електроцентрала, уж захранвана от възобновяеми енергийни източници, е най-големият емитент на въглероден диоксид в Обединеното кралство и третият по големина в Европа. И все пак британското правителство все още смята страната си за водещ световен климатичен лидер“, коментира активистката.

Преди броени дни Тунберг се включи в старта на поредица от концерти, които имат за цел да повишат осведомеността за измененията на климата. 18-годишната шведка участва в концерта в Стокхолм миналата събота, като се качи на сцената и се развихри на хита на Рик Астли от 80-те години на миналия век Never Gonna Give You Up. Публиката направо полудя при появата ѝ и запя заедно с нея.

След изпълнението си Тунберг произнесе реч, в която отново подчерта сериозността на проблема.

"Знаем много добре, че промяната няма да дойде от политиците. Промяната ще дойде, когато на достатъчно хора им дойде твърде много. От нас зависи да поведем промяната", каза тя.