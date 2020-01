Джими Пейдж – неостаряващият гений на китарата

Банкеръ Daily

На днешния ден през 1944 г. в лондоското предградие Хестън е роден Джеймс Патрик Пейдж (James Patrick Page), известен повече като Джими Пейдж (Jimmy Page), китарист на британската рок банда Led Zeppelin, създадена в Лондон през 1968 година. Той е основател и постоянен член на популярната рок група, като преди това (в периодът 1966-1968 г.) свири в групата, предшественик на "Цепелин" - The Yardbirds. Определян е от мнозина фенове и критици като един от най-добрите и влиятелни китаристи в историята на рок музиката. Пейдж е и първият китарист, заедно с Джеф Бек, който налага и популяризира използването на дисторшън - ефекти към електрическата китара, което се превръща в основен белег на рока.

На 12 години Пейдж започва уроци по китара, повлиян от увлечението си по рокабили китаристите Скоти Муур и Джеймс Бъртън, и двамата участвали в записи на песни на Елвис Пресли. Парчето на Елвис - Baby, Let's Play House, е и първото, което Пейдж свири на своятя първа китарата Gibson, втора употреба. Освен рокабили, малкият Пейдж се увлича и по акустичното фолк звучене на Берт Йенш и Джон Ренбърн и блуса на Елмър Джеймс и Б.Б.Кинг.

На 14 годишна възраст е първата му публична изява, когато взима участие в конкурса на телевизионния канал ITV за млади таланти "Search for Stars", който е излъчван пряко. След училище Пейдж решава да се запише като студент в колежа по изкуство в Съри. Там не изоставя музиката, като взема участие в много сценични изяви на различни групи, както и няколко изпълнения съвместно с китаристите Джеф Бек и Ерик Клептън. Многобройните му изяви и неподправен талант предизвикват вниманието на звукозаписната компания Decca Records, която скоро сключва договор с Пейдж за редовни студийни участия. Първият си запис в компанията прави към песента на Джет Харис и Тони Механ - "Diamonds", която достига до номер едно в класацията за сингли на Великобритания през 1963-а. В периода 1963-1966 г. Джими Пейдж участва в записите на множество групи и изпълнители, включително The Rolling Stones, The Who и The Kinks, като по неофициална статистика се появява в над 60% от студийните творби на рок изпълнителите в Англия.

Събраният опит на Пейдж в студиото и на концерти, в комбинация със самородния му талант, са основните причини за големия успех на "Цепелин" през 70-те години на миналия век. Като китарист, композитор и продуцент на групата, той е един от основните фактори в развитието на рок музиката в този период. Неговите иновативни прийоми и техники на свирене се превръщат в прототип и образец за всички бъдещи рок групи. Китарните му сола вдъхновяват редица бъдещи големи китаристи, а солото в песента "Stairway to Heaven" е определено от списанието "Guitar World Magazine" за най-доброто китарно соло на всички времена.

След разпадането на "Цепелин" Джими Пейдж продължава своите изяви на сцената с различни групи и музиканти. Той записва няколко проекта - с бившия вокалист на "Лед Цепелин" - Робърт Плант, и една съвместа продукция с вокалиста на Whitesnake - Дейвид Ковърдейл, наречена "Ковърдейл и Пейдж".