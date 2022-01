Джеф Безос на 58 – има ли нещо, което още не знаем за него?

Банкеръ Daily

Основателят на „Амазон“ – милиардерът Джеф Безос навърши 58 години. Ето как той изгради компанията си за 1.7 трилиона долара и стана един от най-богатите хора в света.

Майката на Джеф Безос – Джаки – е тийнейджърка, когато го ражда през 1964 година. Малко след това тя се омъжва за кубинския имигрант Мигел Безос, който осиновява Джеф. На 10-годишна възраст Джеф научава, че Мигел не е истинският му баща, но както сам признава, тази новина не го притеснява особено – по-му е неприятен фактът, че ще трябва да носи очила.

Биологичният баща на Безос е цирков артист, с когото майката Джаки не искала да има нищо общо. Едва години по-късно той е интервюиран от журналиста Брад Стоун за книга, посветена на Джеф Безос. От нея става ясно, че цирковият артист няма ни най-малка представа какъв е станал синът му.

Още от малък Безос проявява талантите си - разглобява креватчето си с отвертка, защото иска да спи в истинско легло.

До 16-годишната си възраст прекарва лятото в ранчото на баба си и дядо си в Тексас, където ремонтира вятърни мелници и кастрира бикове.

Дядо му, Престън Гиз, е огромно вдъхновение за тийнейджъра и разпалва страстта му към интелектуалните занимания. През 2010 г. Безос казва, че дядо му го научил, че е много по-трудно да бъдеш мил, отколкото умен.

Като младеж Безос е луд по "Стар Трек" и е негов заклет фен - включително харесва и по-късните му версии. В началото иска да нарече компанията си „Амазон“ - Amazon MakeItSo.com, препратка към реплика на капитан Жан-Люк Пикард.

В училище Безос казва на учителите си, че „бъдещето на човечеството не е на тази планета“ и още от малък мечтае да стане предприемач, предлагащ услуги в Космоса. В крайна сметка постига мечтата си – днес той притежава компанията за изследване на Космоса, наречена Blue Origin.

След едно злополучно лято, което като тийнейджър прекарва, работейки в „Макдоналдс“, Безос решава заедно със своя приятелка да стартира Dream Institute. Това е 10-дневен летен лагер за деца. Таксата за записване е 600 долара на дете и реално в него се записват само шестима души. По време на лагера в задължителния списък с литература Джеф Безос включва поредицата "Властелинът на пръстените".

Малко по-късно Безос завършва колеж в Принстънския университет и специализира компютърни науки. След дипломирането си отхвърля предложения за работа от Intel и Bell Labs, за да се присъедини към стартъпа Fitel.

След като напуска Fitel, Безос решава да си партнира с Halsey Minor - където по-късно ще основе CNET - стартъп, доставящ новини по факса. Но и там Безос не се задържа за дълго – привлечен е към хедж фонда D.E. Shaw, където само след четири години става старши вицепрезидент.

Междувременно Безос се записва на уроци по бални танци като част от схема за увеличаване на вниманието на дамите към себе си. Той иска да увеличи „женския поток“ към себе си, така както на „Уолстрийт“ говорят за увеличаване „потока на сделки“.

През 1993 г. Безос се жени за Макензи Тътъл, научен сътрудник в D.E. Shaw. От брака им се раждат четири деца.

През 1994 г. Безос отчита, че D.E. Shaw е увеличил потребителската си мрежа с 2300% само за една година. Това число го изумява и той решава да се възползва от открилите се пред него възможности – прави списък с 20 възможни продукта за продажби онлайн и решава, че книгите са най-добрият вариант.

Останалото всички го знаем.

Ражда се „Амазон“. През първия месец от стартирането си компанията продава книги във всичките 50 щата, както в 45 държави. Официално „Амазон“ е регистрирана на 15 май 1997 година.

Сигурно се чудите какво прави Джеф Безос с всичките си пари? Развива благотворителна дейност.

През 2012 г. дарява 2.5 милиона долара за защита на гей браковете във Вашингтон. Съвсем наскоро обеща 10 милиарда долара за борба с климатичните промени; дари 200 милиона долара на Smithsonian и даде по 100 милиона долара на фондацията на Обама, на готвача Хосе Андрес и на активиста Ван Джоунс.

Безос е дарил и 42 млн. долара и част от земята си в Тексас за изграждането на The Clock Of The Long Now, подземен часовник, имащ за цел да работи в продължение на 10 000 години.

През август 2013 г. Безос купи The Washington Post за 250 милиона долара.

На 2 февруари 2021 г. Безос обяви, че се оттегля от поста главен изпълнителен директор на „Амазон“. Междувременно се и разведе. Сега отделя повече време на новата си приятелка – Лорън Санчес и на приключението, наречено Blue Origin.

На 20 юли 2021 г. Джеф Безос предприе 11-минутно пътуване до ръба на Космоса на борда на космическия си кораб Blue Origin. Той бе придружен от брат си Марк, от холандски тийнейджър на име Оливър Демен и от Уоли Фънк - 82-годишна американка, която преминава през специални обучения и тренинг, за да излети в Космоса още през 60-е години, но няма тази възможност, тъй като е жена. Така, освен своята мечта, Джеф Безос сбъдна и нейната.