Бившият финансов министър на Австралия Матиас Корман е новият генерален секретар на ОИСР

Бившият финансов министър на Австралия Матиас Корман е избран за генерален секретар на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), съобщават от организацията.

Срокът на неговия мандат е пет години, като той започва от 1 юни 2021 година.

По-рано от ОИСР бяха съобщили, че след пет сесии на консултации комитетът по избора не е могъл да определи победител сред двамата кандидати, преминали в последния тур на гласуванията. "Петият рунд показа, че двамата кандидати се ползват от широката поддръжка на членовете на ОИСР. След това сред председателите на делегациите е било проведено проучване, което е показало, че Матиас Корман е кандидатът, получил поддръжката на повечето", се отбелязва в документа от организацията.

Австралия предложи кандидатурата на Корман, оглавяващ тогава Министерството на финансите, за поста на генерален секретар на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие на 8 октомври 2020 година.

През ноември 50-годишният политик напусна своя пост в австралийското правителство и започна консултации относно своята кандидатура. Във финалната сесия по избора на шеф на ОИСР негов съперник беше бившата еврокомисарка по търговията Сесилия Малмстрьом от Швеция.

В момент генерален секретар на организацията е Анхел Гуриа.

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, ОИСР (на английски: Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD; на френски: Organisation de coopération et de développement économiques, OCDE) е международна икономическа организация на развитите държави (35 страни членки) с цел стимулиране на икономическия прогрес и световната търговия.

ОИСР води началото си от Европейската организация за икономическо сътрудничество (ЕОИС), основана през 1948 г. за координация на помощта по плана Маршал, който трябвало да преустрои Европа след Втората световна война. По-късно в организацията са включени държави извън Европа и през 1961 г. тя се преобразува в Организация за икономическо сътрудничество и развитие.

От 1 януари 2006 г. организацията е оглавявана от Хосе Анхел Гуриа. Централата на ОИСР е в Париж.

Организацията често е наричана „think tank“, „monitoring agency“, „rich man’s club“, „unacademic university“. Тя притежава всички тези елементи, но нито едно от тези определения не обхваща същността на организацията.