"Бийтълс" пускат на пазара албума си Yellow Submarine

На днешния през 1969 г. "Бийтълс" (The Beatles) пускат на пазара албума си Yellow Submarine ("Жълта подводница"). Британската рок група прави записите в периода между 12 май 1968 и 11 февруари 1969 г. в Лондон.

Плочата е с продължителност 40.12 минути. Десетият им албум е издаден от "Епъл Рекърдс" и е като саундтрак на филма Yellow Submarine.

От страна А са песните:



Yellow Submarine



Only A Northern Song



Hey Buldog



All Together Now



It`s All Too Much



All You Need Is Love



Страна Б включва:



Pepperland



Sea Of Time



Sea Of Holes



Sea Of Monsters



March Of The Meanies



Pepperland Laid Waste



Yellow Submarine In Pepperland



Звукозаписната компания "Епъл Рекърдс", е основана от "Бийтълс" през 1968 г. като подразделение на "Епъл Корпс". Като лого се използва снимка на зелена ябълка от сорта "Грени Смит". Въпреки че "Бийтълс" и техните делови партньори възлагали големи надежди на "Епъл", напрегнатите отношения между участниците в групата, които впоследствие довеждат и до разпадането ѝ, нанасят вреда и на лейбъла. Много от записите, направени тук, не са могли да станат популярни, или защото не се харесват на аудиторията, или защото не са добре промотирани, за да станат хитове.

През 1968 г. групата издава плочата The Beatles, а през 1969 г. излиза още един албум - "Абей Роуд" (Abbey Road) - предпоследният студиен албум на британската рок група "Бийтълс", включващ песни в стилове като блус, поп и прогресив рок. Снимката за обложката на албума е направена на 8 август 1969 г. от фотографа Иън Макмилън. Качен на стълбата, той прави множество снимки на музикантите, докато те пресичали пешеходната пътека. За корицата на Abbey Road била избрана снимката, на която и четиримата са застанали във V-образна форма. Идеята била на Пол Маккартни. Няколко дни преди снимките, той скицирал как си представя корицата. И успели да пресъздадат представата му съвсем точно.

Лондонската улица Abbey Road се превръща в атракция за почитателите на "Бийтълс", които започват да се снимат в същите пози и на същото място.

"Бийтълс" (The Beatles), английската музикална поп и рок група от Ливърпул, е призната за една от най-влиятелните групи в историята на поп музиката. Нейни членове са Джон Ленън (1940-1980 г.), Джордж Харисън (1943-2001 г.), Пол Маккартни (1942 г.) и Ринго Стар (1940 г.). Тяхната авангардна музика, начин на поведение и стил на обличане доминират 60-те години на миналия век и поставят началото на нови модни тенденции. Групата има продадени над 1.3 млрд. албума. През 2004 г. списанието "Ролинг Стоун" (Rolling Stone Magazine) поставя "Бийтълс" на първо място в списъка си на 100-те най-добри изпълнители на всички времена.

През 1969 година напрежението и неразбирателствата в групата се засилват. Все по-ясно започват са се открояват индивидуалните вкусове и стилове на отделните членове. По това време Джон Ленън формира романтично и професионално партньорство с Йоко Оно. Някои обвиняват нея и я сочат като главна причина за разпадането на групата, но истината е, че отчуждението вече е започнало. През септември 1969 година Джон заявява на групата, че напуска. Останалите успяват да го убедят да не го обявява публично, докато не излезе последният албум на групата.

Разпадането на "Бийтълс" е обявено през април 1970 година, един месец преди да излезе последният им студиен (12-ти), може би най-успешен албум Let It Be и документалният филм със същото заглавие. Пол Маккартни не е доволен от много от песните, счита ги за незавършени и се опитва да спре албума, но неуспешно. Официално, със съдебни документи групата престава да съществува на 31 декември 1970 година.