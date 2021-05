Папата подкрепи отпадането на патентите за ваксините

Банкеръ Daily

Папа Франциск подкрепи отказа от патенти за коронавирусна ваксина с цел увеличаване на предлагането в по-бедните страни във видео съобщение към концерта "Vax Live".

Главата на Римо-католическата църква подкрепи „универсалния достъп до ваксини и временното спиране на правата на интелектуална собственост“ в запис, направен на родния му испански.

Франциск, който многократно е говорил за необходимостта от споделяне на ваксини, осъди "вируса на индивидуализма", който "ни прави безразлични към страданията на другите".

„Вариант на този вирус е затвореният национализъм, който предотвратява, например, интернационализъм на ваксините“, каза той. "Друг вариант е, когато поставяме законите на пазара или интелектуалната собственост над законите на любовта и здравето на човечеството."

Коментарите му идват, след като Съединените щати обявиха изненадващата си подкрепа за глобален отказ от патентна защита за ваксините COVID-1, а някои европейски лидери като председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен и германската канцлерка Ангела Меркел изразиха резерви към идеята.

На хода се противопоставят яростно големите производители на лекарства, тъй като според тях това би създало прецедент, който може да застраши бъдещите иновации и настояват, че този ход няма да ускори производството.

Британският принц Хари и поп звезди като Дженифър Лопес са сред участниците във „Vax Live: The Concert To Reunite The World“, за да настояват за по-бързи и по-справедливи глобални ваксинации.

ЕС е готов да обсъди предложеното от администрацията на президента на САЩ Джо Байдън отпадане на патентите върху ваксините срещу КОВИД-19, ако бъдат представени "конкретни предложения", заяви по-рано днес председателят на Европейския съвет Шарл Мишел, цитиран от Франс прес.

"По въпроса за интелектуалната собственост, ние не мислим, че в краткосрочен план, това може да бъде магическо решение. Ние обаче мислим, че трябва да сме готови да обсъдим тази тема още щом бъдат поставени на масата конкретни предложения", каза Шарл Мишел преди началото на неофициалната среща на върха на Европейския съюз в Порто.

Вчера лидерите на ЕС изразиха скептицизъм за американското предложение, което има за цел да бъдат ускорени доставките на ваксини срещу КОВИД-19 по света, като бъде осигурен достъп на всички държави до производствените тайни, отбелязва АФП.

Според Брюксел производството на ваксини от сега съществуващите заводи е най-добрият начин за бърз отговор на глобалното търсене. ЕС твърди, че е единствената демокрация, която изнася масово ваксини.

"Ние мислим, че всички наши партньори трябва да бъдат насърчени да улеснят износа, за да направим така, че да има възможно най-много дози, които да може да бъдат мобилизирани по целия свят", заяви председателят на Европейския съвет.

Той каза това в явен намек за Великобритания и САЩ, които запазиха своето производство за собственото си население, отбелязва АФП.

ЕС подозира, че предложението на администрацията на Байдън за отпадане на патентите, на което фармацевтичните компании яростно се противопоставят, е пиар ход, отбелязва АФП.

Лидерите на страните членки са обсъдили днес въпроса за т. нар. "зелен сертификат" за ваксинация КОВИД-19, който да бъде признат в целия Европейски съюз и да улесни пътуванията. Те ще продължат разговорите по темата на срещата си на 25 май в Брюксел, каза още Шарл Мишел, цитиран от ТАСС.