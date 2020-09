Робърт Лукас с Нобел за изследванията на последствията от хипотезата за разумни очаквания

Банкеръ Daily

На днешния ден през 1937 г. е роден Робърт Емерсън Лукас - младши (Robert Emerson Lucas, Jr.), американски икономист, Нобелов лауреат през 1995 година.

Родният му град Якима (Yakima) е в централната част на американския щат Вашингтон с население от 73 040 души, разположен в долината на река Якима. Градът е окръжен център на едноименния окръг Якима. Климатът му е много по-различен от този в западната, крайбрежна част на щата - сух, с горещо лято и студена зима с ограничени снеговалежи. Това е обусловено от факта, че планинската верига на Каскадите (англ. Cascades) спира влажните въздушни маси, идващи от Тихия океан. Поради това регионът е подходящ за земеделие, което представлява и основният поминък на града. Якима е голям производител на ябълки, череши, праскови и грозде. Долината на река Якима е един от известните региони за производство на вино в САЩ.

Робърт Лукас е учил в Чикагския университет (The University of Chicago, често съкратено като UChicago, "the U of C" или просто "Chicago") - частен кообразователен изследователски университет в Чикаго (щата Илинойс). Той е основан от петролния магнат Джон Рокфелер (1890 г.), като първите лекции са проведени през 1892 година. Университетът има общо около 14 000 студента.

В своето развитие Лукас е повлиян от Анолд Харбергер, Х. Грег Люис и Милтън Фридман (получил Нобелова награда за икономика "за неговите постижения в областта на анализа на консумацията, монетарната история и теория и за неговата демонстрация на сложността на стабилизационната политика").

Лукас е работил в Университета "Карнеги Мелън" и в Чикагския университет. Изследователите на Чикагския университет създават Чикагската школа по икономика, Чикагската школа по социология и Движението "Право и икономика" в правния анализ. Университетът има най-голямото университетско издателство в САЩ.

Робърт Лукас - младши е сред най-влиятелните икономисти от 70-те години насам, като променя основите на макроикономиката, доминирана дотогава от кейнсианството, настоявайки, че макроикономическите модели трябва да имат микроикономическа основа.

През 1995 г. Робърт Лукас получава Наградата за икономически науки на Шведската банка в памет на Алфред Нобел.

Лукас е известен със своите изследвания на последствията от хипотезата за разумните очаквания. Той показва, че предполагаемите зависимости в икономиката, например привидната връзка между инфлация и безработица, се променят в резултат на промени в икономическата политика.

Рационални очаквания е хипотеза в икономиката. Рационалните очаквания са моделно-консистентни очаквания, при които всички икономически агенти вътре в модела предполагат, че предвижданията в него са валидни, т.е. това означава, че предвижданията на агентите за бъдещи стойности на икономически релевантни променливи не могат да бъдат систематично грешни, при положение, че грешките са случайни. Този модел е използван в съвременните макроикономически модели, теория на играта и други приложения на теорията за рационалния избор.

Моделирането на очакванията е критично за всички модели, които изучават как голям брой индивиди, фирми и организации правят избори при несигурност.