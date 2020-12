Доц. Григор Сарийски: Администрацията е „войската“ на властта

Банкеръ Daily

Ако направим едно сравнение с пенсионерите или учителите от съседните страни – Румъния, Гърция - ще видим, че в относително изражение изобщо не става дума за изравняване на доходите. Да вземем за пример коефициента за заместване на дохода. С увеличението на пенсиите, в България ще има малко над 1/3 заместване на трудовия доход с пенсионна осигуровка. Австриецът, италианецът или дори гъркът получава близо 70%.

Това заяви във видео интервю за „Студио Банкеръ“ Григор Сарийски, финансов и икономически експерт от Института за икономически изследвания при БАН.

Вижте цялото интервю на доц. Сарийски тук:

https://www.youtube.com/watch?v=ShMyhT22UX8&feature=youtu.be

В интервюто доц. Сарийски каза още:

Няма как при изпреварващ ръст на паричната маса да се поддържа ниска инфлация.

Ако съпоставим разходите за пенсии и БВП, заедно с увеличението ние постигаме дял около 10%, в Гърция и Италия той е 16-17%. Паралелът показва колко несправедливо е разпределението на това, което се изработва в България.

България не поощрява производства с висока добавена стойност и завършен продукт. От там няма големи печалби и добри заплати. Не може да увеличаваш броя на метачките и чистачките и да очакваш, че обществото ще забогатява.

Ако запитате един заклет пияница кое е най-доброто средство против махмурлук, той ще ви каже – продължавайте да пиете. Та така и с правителството – това, което прави то не е насочено към изтрезвяване и стабилизиране на икономиката, а към отлагане на неизбежния край. Англичаните имат много добър израз: Just keep kicking the can down the road – подритвай консервата надолу по пътя, но рано или късно пак ще я догониш.

Пирамидата на световния дълг ще се срути – вече достига 365% от глобалният брутен продукт.