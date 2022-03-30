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Банкеръ Daily

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Пролетни тоалети в Парламента

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Депутатки красят Народното събрание с пролетни тоалети.

Относно материала

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Автор
Юлия Кадийска
сряда, 30. март 2022 - 15:40
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