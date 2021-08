Сладоледът обедини израелските политици

Банкеръ Daily

Тел Авив е светска столица със завидно самочувствие. Затова и новината, че производителят на сладолед "Бен и Джерис" бойкотира продажбите си в Източен Йерусалим и на Западния бряг - територии, които компанията смята, че не трябва да бъдат окупирани от Израел - предизвика лека насмешка.

Появиха се вицове, осмиващи моралните позиции на фирмата и екстремни реакции на израелското правителство. А политиците най-накрая намериха нещо, което да ги обедини - леденото лакомство.

Такъв е прочитът на събитията на Зев Шафетс - коментатор на агенция "Блумбърг" и автор на 14 книги. Той е бил старши помощник на израелския премиер Менахем Бегин и е основател и отговорен редактор на двуседмичното списание "Йерусалим рипорт".

Много патриотично настроени израелци са съгласни, че окупацията, която продължава вече 54 години, трябва да приключи. Но малцина искат да получават морални съвети от "Бен и Джерис". От гледна точка на отражението на новината, основният удар е срещу собственика на "Бен и Джерис" - "Юнилевър". Компанията отчете спад на чистата си печалба за първото полугодие, а акциите й загубиха 7% от пазарната си оценка през миналата седмица и над 4% през последния месец.

Въпреки че е фирмата-майка, "Юнилевър" е предоставила непривично голяма автономия на "Бен и "Джерис". В момента обаче сладоледеното й поделение като че ли поднесе неочакван коз както на израелските, така и на про-израелските американски политици и същевременно

докара огромно търговско и правно главоболие

на собственика си.

Премиерът на Израел - Нафтали Бенет, отправи остро предупреждение на главния изпълнителен директор на "Юнилевър" - Алън Джоуп.

Бенет се зарече да предприеме "агресивни действия" срещу определяния от него "антисемитски сладолед". На негова страна е и нормативната уредба: според израелското законодателство е незаконно който и да било бизнес да дискриминира местата, където е избрал да продава стоките си. Което дава възможност на Бенет да забрани продажбите на сладоледите на "Бен и Джерис" в Израел, макар че той едва ли ще предприеме подобна стъпка.

По-големият проблем за "Юнилевър" обаче идва от 30-те американски щата, приели собствени закони срещу бойкотите.

Говорител на губернатора републиканец на Тексас - Грег Абът, коментира за "Си Ен Би Си", че решението е "обида към най-близкия съратник на Америка в Близкия изток". Финансовият надзорник на щата Глен Хийгър пък е инструктирал подчинените си да проверят дали решението на "Бен и Джерис" не нарушава приетия през 2017-та закон, което би породило забрана за пенсионния фонд на щата да инвестира във фирмените му акции.

Трябва да е съвършено ясно, че в Израел няма да има недостиг на сладолед. Делът на "Бен и Джерис" от пазара на еврейската държава е под 10% и освен това продуктите му са по-скъпи от местните марки. Да не говорим, че Западният бряг е на пет минути път от израелските земи преди 1967-а. И евреите и арабите, които населяват територията, могат да се сдобият с кофичка Chunky Monkey по време на дневните им пътувания.

Министърът на външните работи на Израел - Яир Лапид (бивша телевизионна звезда, приличаща поразително на Джордж Клуни), пое

командването на американския фронт в "Сладоледената война".

Първо, той обвини "Бен и Джерис", че са "полезните идиоти" за будещото противоречия палестинско движение "Бойкот, изтегляне на инвестиции и санкции" (BDS), чиито десетилетни усилия да изолира икономически и културно Израел, не доведоха почти до нищо. Именно Лапид разпоредил на израелското посолство във Вашингтон да изпрати писма до губернаторите на щатите. Те са били поканени от Израел да възразят срещу бойкотите и да предприемат действия срещу "Бен и Джерис" в управляваните от тях територии.

Нещо повече, всички заинтересовани от случая страни в САЩ изразиха моралното си възмущение. Конференцията на президентите на основните еврейски организации, която представлява конвенционалната общност в Америка, обяви, че целта на бойкота е "да се демонизира държавата Израел". Министърът на вътрешните работи - Айелет Шакед, каза, че организира лично контра-бойкот в САЩ. Думите й повториха изявление в "Туитър" на опозиционния лидер и бивш премиер на Израел - Бенямин Нетаняху (заклет противник на Шакед): "Знам кой сладолед няма да купувам".

Стопанинът на Белия дом - Джо Байдън, може би е сред известните любители на сладолед и фен на "Бен и Джерис". Той обаче е и политик. Поредните избори за конгреса на САЩ "дебнат" зад ъгъла и макар уклонът на сладоледената къща да играе в полза на прогресивните леви, президентът знае, че мнозинството американци (в съотношение 2:1) предпочитат евреите пред палестинците.

Ден след обявения бойкот говорителят на държавния департамент Нед Прайс даде да се разбере каква е позицията на щатската администрация. "Белият дом категорично отхвърля движението BDS, което несправедливо отрича Израел", каза Прайс. Той обеща, че Вашингтон ще е "силен партньор в борбата срещу всякакви усилия по света, които се опитват да делегитимират Израел".

Но не всички приветстват това изявление.

Международната неправителствена организация Code Pink, американските обединения "Евреи за справедливост" (Jews for Justice) и "Вермонтци за справедливост в Палестина" (Vermonters for Justice in Palestine), както и конгресменката Кори Буш, изразиха мощна подкрепа за бойкота. Като се имат предвид сегашните настроения в Демократическата партия, това може да се превърне дори в първостепенен въпрос за членовете й.

По оценка на Зев Шафетс обаче политиците в Израел са получили глътка въздух и възможност да защитят честта на нацията. Бойкотът е дал шанс и за рядко срещано напоследък единство: Вашингтон се вдигна в защита на приятелите си, а израелските държавници преживяват щастливия си час. Същевременно местните производители на сладолед ще просперират, както и сатириците и подигравчиите на Тел Авив.