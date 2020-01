За теорията на публичния избор Джеймс Бюканън взе Нобел за икономика

Банкеръ Daily

На днешния ден можем да си спомним за американския икономист Джеймс Макгил Бюканън (James McGill Buchanan), носител на Нобелова награда. Той напусна този свят на 9 януари 2013 г. в Блексбърг, щата Вирджиния.

Със своята книга The Calculus of Consent (1962 г., в съавторство с Гордън Тълок) Джеймс Бюканън развива теорията на обществения избор, която прилага икономическа методология към политическата организация на обществото.

Теорията на публичния избор или публичният избор разглежда използването на икономически средства за справяне с традиционните проблеми на политическата наука, включително и политическото поведение. За своите изследвания в тази област Бюканън получава Нобелова награда за икономика през 1986 година.

Джеймс Бюканън е роден на 3 октомври през 1919 г. в Мърфрийзбъроу, щат Тенеси. Той получава бакалавърска степен в Щатския колеж на Среден Тенеси през 1940 г. и магистърска степен в Университета на Тенеси през 1941 година. В развитието на своите идеи ученият е повлиян от Франк Найт и Юхан Виксел.

Франк Хайнеман Найт (на английски: Frank Hyneman Knight; 1885-1972 г.) е сред най-значимите икономисти на ХХ век. Неговата дисертация "Риск, несигурност и печалба" (1921 г.) остава и досега едно от най-интересните четива по икономика. В нея Найт формулира известното разграничение между риска (случайност с известни възможности) и несигурност (случайност с неизвестни възможности).

Юхан Густав Кнут Виксел (на шведски: Johan Gustaf Knut Wicksell), известен като Кнут Виксел е един от водещите шведски икономисти. Трудовете му са свързани предимно с финансово-кредитната система, парите и лихвените проценти. Икономическите му приноси повлияват теориите, както на Кейнсианската, така и на Стокхолмската школа и на Австрийската икономическа школа.

По време на Втората световна война Бюканън служи в продължение на пет години във военноморския флот, след което защитава докторат в Чикагския университет през 1948 година. Чикагският университет (The University of Chicago, често съкратено като "UChicago", "the U of C" или просто "Chicago") е частен кообразователен изследователски университет в Чикаго, щат Илинойс. Той е основан от петролния магнат Джон Рокфелер (1890 г.), като първите часове са проведени през 1892-а. Университетът има общо около 14 000 студента. Изследователите на Чикагския университет създават Чикагската школа по икономика, Чикагската школа по социология, Движението право и икономика в правния анализ. Университетът има най-голямото университетско издателство в САЩ.

От 1950 до 1969 г. Бюканън е преподавал в различни университети, от 1969-а е професор по икономика във Вирджинския политехнически институт в Блекбърг, а от 1983 г. - в Университета "Джордж Мейсън" във Феърфакс.