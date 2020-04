VIVACOM дарява първите месечни такси за нови услуги през април за борбата с COVID-19

Банкеръ Daily

След решението си да дари 900 000 лв. на Министерство на здравеопазването заедно с United Group, VIVACOM продължава инициативите си за по-бързо овладяване на епидемията и връщането на обществото към обичайния начин на живот и работа. Компанията ще дари сумата на първите месечни такси за всички нови активирани абонаменти услуги през месец април да подпомогне лечебните заведения и българските медици в борбата срещу COVID-19. А за всички услуги, които са активирани онлайн за същия период, VIVACOM ще дари сумата на удвоената месечна такса.

В първата седмица на месец май компанията ще обяви натрупаната сума, както и разпределянето й спрямо важните и актуалните към този момент дейности за справяне с епидемията, които се нуждаят от финансиране.

VIVACOM насърчава потребителите да си останат вкъщи, да използват дигитални канали и да правят всичко, което е възможно, онлайн. За тяхно улеснение фиксираните услуги на компанията – интернет и телевизия, вече могат да се завяват през онлайн магазина - https://www.vivacom.bg/bg/zajavka-za-usluga-za-doma

Дигиталният портфейл Pay by VIVACOM дава още възможности на потребителите да ограничат излизанията си и боравенето с банкноти, монети и карти и така да предпазят себе си и околните от разпространяване на вируса. С Pay by VIVACOM могат да се извършват безконтактни плащания на ПОС терминал, онлайн плащания чрез виртуална дебитна карта, както и парични преводи към трети лица. Сега VIVACOM дава на клиентите си още една причина да плащат с приложението – компанията ще дарява на Министерството на здравеопазването 1% от сумата на всяко плащане, направено с Pay by VIVACOM през април.

Повече информация за иницитивите и за всички допълнителни услуги, които VIVACOM предоставя във връзка с извънредното положение, може да видите тук:

https://www.vivacom.bg/bg/donation и https://www.vivacom.bg/bg/home

Платежните услуги през приложението Pay by VIVACOM се предоставят от „Пейнетикс“ АД – дружество за електронни пари, притежаващо лиценз, издаден от БНБ с решение №44 от 11.04.2016 г. БТК ЕАД е доставчик на приложението Pay by VIVACOM и представител на „Пейнетикс“ АД, вписан в регистъра на БНБ по чл.19 от ЗПУПС. „Файър“ е доставчик на технически услуги за БТК ЕАД.